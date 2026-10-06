En Segovia habrían hallado cinco cuerpos en dos días; tres tenían las manos amarradas

Segovia- Antioquia

Fuentes del Nordeste de Antioquia le han informado a Caracol Radio que en dos días han sido hallados cinco cuerpos sin vida con heridas de arma de fuego en dos zonas rurales del municipio de Segovia. Al parecer, algunos con signos de tortura y de manera preliminar, aunque es materia de investigación, serían atribuidos al frente 4 de las disidencias.

El primer hallazgo fue el de dos cuerpos en la vereda Otú, ubicada a una hora aproximadamente de la cabecera municipal. Estos fueron recogidos por una funeraria y llevados hacia la morgue del municipio de Segovia. Los cadáveres tenían dos disparos con arma de fuego en la cabeza cada uno. Los dos están sin identificar.

Los tres restantes fueron encontrados este lunes en el sector de las Antenas en la vía a las veredas de Rancho Quemado y Cancha Manila. Según las fuentes, los cuerpos tenían amarradas las manos y de manera inicial se presume que tienen signos de tortura. Los disparos también serían en la cabeza.

Aunque en la zona se disputan el territorio el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias del frente 4 liderados por alias John Fiera, se presume que sería este último grupo el que al parecer habría cometido los crímenes. Estos hechos son materia de investigación.