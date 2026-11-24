Restringida llegada de aeronaves a Cartagena por situación de rehenes en el Éxito

La Aeronáutica Civil confirmó que en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena fueron euspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en final de pista 01, por la situación de orden público en las inmediaciones.

La autoridad de la aviación en Colombia confirmó que solo operan despegues y recomienda a los pasajeros contactar a las aerolíneas por posibles cambios en itinerarios.

Por su parte el Grupo Éxito, expresó que ante todo se debe mantener la protección de la vida y la integridad de las personas, que es nuestra prioridad.

“La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación. Será a través de las autoridades que se conocerá la información oficial sobre los hechos y su evolución.”