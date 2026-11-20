Caputaron a cabecilla del Clan del Golfo en el Nordeste de Antioquia. Foto: Séptima División.

Segovia, Antioquia

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía, fue capturado en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, alias ‘el Gordo’, señalado de ser cabecilla urbano de una estructura del Clan del Golfo.

La captura se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro a un inmueble, en la que las autoridades también incautaron un revólver y municiones calibre 38.

“Alias ‘el Gordo’ llevaría aproximadamente seis años vinculado al Clan del Golfo y sería uno de los responsables de coordinar actividades delictivas en los municipios de Segovia y Remedios”, indicó el mayor Jhonatan Rodríguez Rodríguez, comandante Gaula Militar Bajo Cauca.

Las autoridades lo señalan de estar presuntamente involucrado en extorsiones, tráfico de estupefacientes, amenazas y homicidios selectivos, delitos que han afectado la seguridad de las comunidades del Nordeste antioqueño.

Detalles de la captura y judicialización

El capturado, quien pertenecería a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, fue dejado a disposición de las autoridades judiciales junto con el arma y las municiones incautadas.

Según el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe al componente urbano del Clan del Golfo y hace parte de las operaciones que buscan debilitar las estructuras criminales con presencia en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.