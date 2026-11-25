La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó el Presupuesto General del departamento para la vigencia fiscal 2027, por un valor de $9,82 billones. La decisión se tomó con 21 votos positivos y cuatro negativos, luego de surtir los debates reglamentarios y cumplir con los requisitos constitucionales y legales.

El proyecto fue presentado por la Gobernación de Antioquia y establece los recursos con los que contará la administración departamental para ejecutar sus programas, proyectos e inversiones durante el próximo año.

De acuerdo con la información entregada sobre la iniciativa, el presupuesto aprobado representa un incremento aproximado de $1,86 billones frente al correspondiente a la vigencia anterior.

La distribución de los recursos contempla que cerca del 90% del presupuesto se destine a sectores como educación, salud, infraestructura y seguridad, áreas que concentran las principales asignaciones de la administración departamental.

La aprobación de la ordenanza establece el marco financiero para que la Gobernación adelante las inversiones previstas en los municipios y subregiones de Antioquia durante 2027.

Educación tendrá la mayor asignación presupuestal

Dentro de la distribución aprobada, el sector educativo contará con $2,81 billones, la mayor asignación entre los rubros detallados en el proyecto.

Estos recursos estarán destinados al funcionamiento del sistema educativo en los municipios no certificados del departamento y al fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La inversión permitirá financiar las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio educativo en estos territorios, así como los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes beneficiarios del programa.

El presupuesto también contempla partidas para otros sectores que hacen parte de las competencias de la administración departamental, con el propósito de financiar proyectos y programas durante la próxima vigencia fiscal.

Infraestructura y salud, entre los sectores con mayores recursos

Para infraestructura física fueron aprobados $1,31 billones. Según la distribución presentada, este dinero estará dirigido a proyectos de conectividad vial y obras estratégicas para el departamento.

Esta asignación comprende inversiones relacionadas con el desarrollo de la infraestructura y la ejecución de intervenciones previstas para mejorar las conexiones entre los municipios y las diferentes subregiones de Antioquia.

Por su parte, el sector de salud e inclusión social tendrá recursos por $1,07 billones. Estos estarán destinados al fortalecimiento de la red hospitalaria pública y a la atención de poblaciones vulnerables.

La asignación contempla recursos para atender las necesidades de los servicios de salud y respaldar las acciones institucionales dirigidas a las comunidades que requieren atención por parte del departamento.

Educación, infraestructura y salud e inclusión social suman, de acuerdo con las cifras presentadas, $5,19 billones de los $9,82 billones que conforman el presupuesto general aprobado.

Durante la presentación del proyecto, la Gobernación señaló que la planeación financiera se estructuró teniendo en cuenta los límites de endeudamiento y sostenibilidad establecidos en la legislación vigente.

La propuesta contempla indicadores dentro de los rangos permitidos por las normas que regulan las finanzas de las entidades territoriales.