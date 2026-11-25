Los profesores de la Universidad de Antioquia se declararon en Asamblea Permanente para defender las condiciones laborales del profesorado y la financiación de la educación pública. La decisión fue adoptada durante una Asamblea General realizada el 24 de noviembre de 2026, en la que también manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno nacional, identificado como PL 477 de 2026 Cámara y 328 de 2026 Senado.

A través de un pronunciamiento, los docentes expresaron su oposición a las medidas tributarias y a los cambios en los aportes al sistema de salud que contempla la iniciativa legislativa. Según señalaron, estas disposiciones podrían reducir los ingresos de los trabajadores universitarios y modificar sus condiciones de seguridad social.

En el documento, los profesores afirmaron: “Nos oponemos de manera firme al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional y a toda política que profundice la desfinanciación de la educación pública”.

También cuestionaron que el ajuste de las finanzas públicas recaiga sobre los ingresos laborales y las cotizaciones de los trabajadores. A su juicio, las medidas propuestas trasladan parte del esfuerzo fiscal al profesorado, incluidos quienes tienen vinculaciones ocasionales o de cátedra.

Uno de los puntos señalados es que los descuentos mensuales podrían comenzar a aplicarse a personas con ingresos cercanos a los 3,4 millones de pesos, de acuerdo con los cambios contemplados en el proyecto.

Cuestionamientos a los cambios tributarios

En su pronunciamiento, la Asamblea General del Profesorado cuestionó los efectos de las modificaciones tributarias incluidas en el proyecto y puso en discusión la distribución de las cargas fiscales entre trabajadores y empresas.

Según las cifras citadas por los docentes, para 2028 las medidas relacionadas con el impuesto de renta de las personas naturales representarían un recaudo cercano a los 12,2 billones de pesos, mientras que la reducción de la tarifa de renta empresarial del 35% al 31% tendría un costo fiscal de aproximadamente 12 billones de pesos.

El documento también sostiene que el 82% del recaudo proyectado por las medidas sobre personas naturales provendría del nuevo tramo del 9% y de la reducción de las exenciones laborales, mientras que el 3% correspondería a la tarifa del 39% para los ingresos más altos.

A partir de estas cifras, los profesores cuestionaron la distribución de las cargas tributarias y señalaron que el proyecto también contempla modificaciones al impuesto al patrimonio y beneficios para determinados contribuyentes empresariales.

La asamblea considera que estas disposiciones deben revisarse antes de que avance el trámite legislativo.

Ocho exigencias al Gobierno y al Congreso

En el pronunciamiento, los profesores presentaron ocho exigencias dirigidas al Gobierno nacional y al Congreso de la República. Entre ellas se encuentra mantener la exención tributaria por gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicas, que actualmente puede llegar hasta el 50% del salario.

La asamblea pidió retirar del proyecto la derogatoria de este beneficio, contemplada en el numeral 1 del artículo 106. Para sustentar su solicitud, citó la Sentencia C-461 de 2004 de la Corte Constitucional, en la que se reconoció la finalidad de esta exención en relación con la labor docente.

Otra de las solicitudes consiste en retirar las medidas que aumentan los impuestos sobre los ingresos laborales y adelantan los descuentos mensuales. Los profesores piden conservar los umbrales vigentes del impuesto de renta y de la retención en la fuente, así como las exenciones y deducciones laborales actuales.

También solicitaron mantener los porcentajes vigentes de los aportes personales a salud, tanto para quienes pertenecen al régimen general como para quienes hacen parte de los sistemas propios de salud de las universidades públicas.

La cuarta exigencia está relacionada con la financiación de la educación superior. Los docentes pidieron garantizar recursos estatales suficientes, estables y crecientes, proteger las transferencias a las universidades y mantener la financiación de la gratuidad.

Además, solicitaron recursos para cubrir los déficits históricos de las instituciones, avanzar en la formalización de los profesores que cumplen funciones permanentes y ampliar los cupos universitarios en las diferentes regiones del país.

Otro de los puntos del pronunciamiento está relacionado con los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para 2026.

Según la información citada por los profesores, esa cartera solicitó al Ministerio de Hacienda una reducción de 386.173 millones de pesos en su presupuesto de inversión para esta vigencia.

De ese monto, mediante el Decreto 1585 de 2026 se habría efectuado un primer recorte de 13.341 millones de pesos, mientras que estarían pendientes otros 372.832 millones para un ajuste posterior. Adicionalmente, el Ministerio habría identificado 11.726 millones de pesos que pretende incorporar a esa reducción.

Frente a este panorama, la asamblea exigió restituir los recursos que ya fueron recortados, suspender los ajustes pendientes y publicar cuáles programas, proyectos, entidades y territorios podrían resultar afectados.

Los profesores también solicitaron que las universidades públicas queden expresamente excluidas de las facultades que contempla el proyecto para aplazar o reducir transferencias, modificar gastos de personal y restringir la contratación.

Según el documento, estas disposiciones podrían afectar los procesos de formalización laboral del profesorado y la autonomía universitaria.

Entre las demás exigencias, los docentes solicitaron que el Gobierno publique la metodología, los datos y los supuestos utilizados para calcular el impacto fiscal de la iniciativa, incluyendo un análisis diferenciado para profesores de planta, ocasionales y de cátedra.

También pidieron a las comisiones económicas del Congreso escuchar a las organizaciones y representaciones profesorales antes de continuar con el trámite del proyecto.

La octava solicitud está dirigida al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los profesores exigen publicar un análisis de incidencia fiscal que permita conocer cómo se distribuirían los efectos de la reforma entre los diferentes niveles de ingresos y riqueza de la población.

Ese estudio, según la petición, debe incluir información sobre las tasas efectivas de tributación, los impuestos directos e indirectos, los dividendos, las rentas de capital y el impacto sobre las empresas, teniendo en cuenta su tamaño y sector económico.

La asamblea también pidió cuantificar el costo fiscal de los beneficios tributarios dirigidos a grandes contribuyentes e inversionistas y establecer cuántos serían sus beneficiarios.

Al cierre del pronunciamiento, los profesores convocaron a docentes, trabajadores administrativos y estudiantes de otras instituciones de educación superior del país a fortalecer la unidad y la movilización en defensa de la educación pública.

La Asamblea General anunció que volverá a reunirse el próximo 1 de diciembre de 2026, en el marco de la decisión de permanecer en Asamblea Permanente.

En su declaración, los docentes insistieron en que la discusión sobre el proyecto de rescate económico debe contemplar los efectos de las medidas tributarias sobre los trabajadores universitarios y las condiciones de financiación de las instituciones públicas.