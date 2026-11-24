José Manuel ‘Willy’ Rodríguez, director técnico de Boca Juniors de Cali, analizó la derrota 0-2 frente a Deportes Quindío, en el partido de ida en la final del Ascenso 2026-ll. El equipo caleño recibió dos goles en un corto periodo de tiempo y, aunque intentó reaccionar en la segunda parte, no encontró los momentos para cambiar el desarrollo del encuentro.

Le puede interesar: Johan Mojica hizo historia: es el colombiano con más partidos en la historia de la Liga Española

¿Qué dijo Rodríguez?

El entrenador explicó que su equipo había tenido un buen comienzo, pero perdió las marcas en dos jugadas de pelota quieta que terminaron inclinando el partido a favor del conjunto cafetero.

“Hicimos un buen inicio hasta el minuto 30, que llega el primer gol, y cuatro minutos después un gol similar donde perdemos las marcas en la pelota quieta. Yo pienso que a partir de ahí el partido queda sentenciado”, afirmó.

Rodríguez también hizo énfasis en la importancia de la concentración y el equilibrio emocional en este tipo de compromisos. Para el técnico, más allá de jugar bien, sus dirigidos deben aprender a competir en partidos decisivos y evitar errores que puedan costarles un resultado. “Una final es de un gol, es de 1-0. Una final es de eficacia, de solidez, una final es de minimizar el error. Ahí juega mucho el equilibrio emocional”, señaló.

Lea también: Champions League fecha 5: prográmese con los partidazos de esta semana

El entrenador reconoció que el segundo tanto, recibido apenas cuatro minutos después del primero, fue producto de una desconcentración que terminó condicionando el resto del compromiso. “En una final el segundo gol no debe llegar en la misma acción ni en la misma jugada. Eso ya es desconcentración y ahí pecamos, y eso nos costó el partido”, agregó.

La misión de remontar de visitante

Boca Juniors deberá trabajar también en la recuperación física y mental del plantel para afrontar los 90 minutos restantes, en los que tendrá que buscar la remontada en Armenia el próximo sábado 28 de noviembre.

“Quedan 90 minutos, es un partido de dos tiempos... Ya toca ir a buscar, con la necesidad de por lo menos empatar la serie”, concluyó el entrenador, consciente de que su equipo tendrá que mostrar una versión diferente para mantener viva la posibilidad de ascender.