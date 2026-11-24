Quindío supera a Boca en la final ida y pone un pie en primera división ¿Qué necesita para ascender?
Los cafeteros se quedan con la ventaja para afrontar la final de vuelta en casa el próximo sábado 28 de noviembre.
Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se enfrentaron en el estadio Raúl Miranda en Yumbo, este lunes 23 de noviembre por la ida de la final del torneo de ascenso. El partido terminó a favor del conjunto visitante por un marcador de 2-0 y jugará la vuelta con la ventaja a su favor.
Resumen del partido
El encuentro inició con dos jugadas muy claras para Boca en menos de dos minutos, sin embargo, en ambas el arquero Joel Silva se vistió de héroe y salvó ambos remates, que fueron los más claros de Boca en todo el partido. Después de varios minutos de prestarse, la posesión llegó el primero de los goles.
Al minuto 31′ José Lloreda fue el encargado de abrir el marcador luego de cazar un rebote del arquero Obando, que había salvado un remate a quemarropa. Luego, tan solo cuatro minutos después, el mismo Lloreda marca un gol casi idéntico al volver a agarrar un rebote nuevamente dejado por el portero rival.
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En el segundo tiempo, otra vez empezando, Boca tuvo una clara pero su remate se estrelló en el poste. Luego, al minuto 72′, un jugador del Deportes Quindio intentó un remate desde su mitad de cancha y por poco marca un golazo.
Al final el partido terminó 2-0 a favor del Quindio gracias al doblete de Lloreda en apenas dos minutos y llega con ventaja a la final de vuelta el próximo sábado 28 de noviembre.
Esto necesita Quindío
La final también tendrá consecuencias directas en la lucha por llegar a la primera división en 2027. Deportes Quindío tiene la posibilidad de conseguir el ascenso directo si se queda con el título, debido a su ubicación en la parte alta de la reclasificación.
Si Boca Juniors conquista el campeonato, deberá disputar la gran final annual frente a Envigado, campeón del primer semestre. El ganador de esa serie ascenderá directamente, mientras que el perdedor tendrá que jugar un repechaje por el segundo cupo, instancia en la que Quindío tendría un lugar por su posición en la reclasificación.
Repase el minuto a minuto
Fin del partido
2-0 a favro del Quindio
Cambio en Quindío
Se retira Lloreda, autor del doblete y entra Viveros
Alta y afuera
Roa lo intentó desde el borde del área pero su remate se fue alto
Modificaciones en Boca Juniors
Ingresa García y se retira Mancilla
Amonestado en Quindío
Amarilla para Sandoval
Cambio en el local
Sale cortés entra Lucumí
Cambios en la visita
Entran Morán, Álvarez y Córdoba, se retiran Reina, Carabalí y Torres
Por poco bañan a Obando
El jugador del Quindio lo intentó desde antes de la mitad de cancha y por poco supera al arquero rival, pelota al tiro de esquina
Modificación en Boca Juniors
Se retira Cuero y entra Salcedo
Fuera de lugar
El Deportes Quindio tuvo una aproximación clara pero fue anulada por fuera de lugar
Cambio en el Quindío
Ingresa Roa y se retira Santiago Orozco
Amonestado en el Quindío
Amonestado el jugador Carabalí
Poste a favor de Boca
Apenas iniciando el primer tiempo la pelota pega en el palo y sale fuera
Comienzo del segundo tiempo
últimos 45' en Yumbo
Final de la primera mitad
Boca 0-2 Quindío
LA TUVO BOCA
En una de las últimas del partido el defensor del Quindio hace un cierre monumental para mantener su arco en cero
Se jugarán dos más
Iremos hasta el minuto 47''
GGGGOOOOOOLLL DEL DEPORTES QUINDÍO
Doblete de Jose Lloreda, 0-2 a favor del Quindío
GGGGOOOOOOLLL DEL DEPORTES QUINDIO
Jose Lloreda pone en ventaja al Deportes Quindio
LA TUVO REINA
Remate de volea dentro del área que se va desviado
Ataja Obando
Una de las más claras del Quindío de la mano de Ibarguen rebotó en un contrario y terminó atajando el arquero
Se acercó el Quindío
Carabalí remata de media distancia pero su disparo se va ancho
No hay un dominador claro
La pelota se reparte entre los dos equipos y ninguno logra posesiones largas
Mano ofensiva
El delantero del Quindío intentó un remate de volea dentro del área pero el balón pegó primero en su mano
VOLVIÓ A ATAJAR SILVA
El número 30 salva a su equipo de dos jugadas clarísimas, en 3' minutos es héroe
Atajadón de Silva
Córner a favor de Boca Juniors tras una gran atajada del arquero Silva
Inicia el partido en Yumbo
Primeros 45' minutos de la final del segundo semestre de ascenso
Titulares del local
¡Bienvenidos al minuto a mminuto!
A las 7:30 rodará la pelota en Yumbo para la final entre Boca Juniors de Cali y el Deportes Quindío