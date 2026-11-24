Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se enfrentaron en el estadio Raúl Miranda en Yumbo, este lunes 23 de noviembre por la ida de la final del torneo de ascenso. El partido terminó a favor del conjunto visitante por un marcador de 2-0 y jugará la vuelta con la ventaja a su favor.

Resumen del partido

El encuentro inició con dos jugadas muy claras para Boca en menos de dos minutos, sin embargo, en ambas el arquero Joel Silva se vistió de héroe y salvó ambos remates, que fueron los más claros de Boca en todo el partido. Después de varios minutos de prestarse, la posesión llegó el primero de los goles.

Al minuto 31′ José Lloreda fue el encargado de abrir el marcador luego de cazar un rebote del arquero Obando, que había salvado un remate a quemarropa. Luego, tan solo cuatro minutos después, el mismo Lloreda marca un gol casi idéntico al volver a agarrar un rebote nuevamente dejado por el portero rival.

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En el segundo tiempo, otra vez empezando, Boca tuvo una clara pero su remate se estrelló en el poste. Luego, al minuto 72′, un jugador del Deportes Quindio intentó un remate desde su mitad de cancha y por poco marca un golazo.

Al final el partido terminó 2-0 a favor del Quindio gracias al doblete de Lloreda en apenas dos minutos y llega con ventaja a la final de vuelta el próximo sábado 28 de noviembre.

Esto necesita Quindío

La final también tendrá consecuencias directas en la lucha por llegar a la primera división en 2027. Deportes Quindío tiene la posibilidad de conseguir el ascenso directo si se queda con el título, debido a su ubicación en la parte alta de la reclasificación.

Si Boca Juniors conquista el campeonato, deberá disputar la gran final annual frente a Envigado, campeón del primer semestre. El ganador de esa serie ascenderá directamente, mientras que el perdedor tendrá que jugar un repechaje por el segundo cupo, instancia en la que Quindío tendría un lugar por su posición en la reclasificación.

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