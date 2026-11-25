El Atlético Bucaramanga publicó este miércoles 25 de noviembre un comunicado en el que manifestó su preocupación e inconformidad por las decisiones arbitrales durante el partido frente a Millonarios, disputado el martes 24 de noviembre por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga.

La principal queja del equipo santandereano está relacionada con una acción entre Leonardo Flores y Mateo García, ocurrida sobre el minuto 41 del primer tiempo, cuando Millonarios ganaba 2-1. Para el conjunto ‘Leopardo’, la infracción ameritaba una sanción mayor que la tarjeta amarilla que mostró el árbitro central Ferney Ossa, luego de aplicar la ley de ventaja.

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En su pronunciamiento, Bucaramanga cuestionó que desde el VAR, liderado por John Perdomo, no se recomendara una revisión en campo, pues considera que las imágenes disponibles permitían analizar la gravedad de la acción y la posibilidad de una expulsión.

¿Qué solicitó Bucaramanga a las autoridades del fútbol colombiano?

Ante esta situación, el club pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a la Comisión Arbitral y a la DIMAYOR hacer públicos los audios del VAR correspondientes a la jugada, con el propósito de conocer los argumentos que llevaron a mantener la decisión del árbitro central.

Asimismo, solicitó la unificación de los criterios arbitrales, especialmente durante una instancia decisiva del campeonato. El equipo aseguró que ha recibido expulsiones por acciones que, desde su perspectiva, han sido menos claras que la protagonizada por Mateo García.

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Finalmente, la institución aclaró que su reclamo no busca justificar el resultado deportivo, sino exigir garantías de equidad, transparencia y uniformidad en la aplicación de las Reglas de Juego, además de velar por la integridad física de sus futbolistas.