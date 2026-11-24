Deportes Quindío dio un paso importante en su objetivo de ascender, tras vencer 0-2 a Boca Juniors de Cali en la primera final del Torneo de Ascenso. Luego del compromiso, Harold Rivera, director técnico del conjunto cafetero, valoró la capacidad de sus jugadores para resolver los momentos determinantes del encuentro y conseguir una ventaja que deberán aprovechar en el partido de vuelta.

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¿Qué dijo Rivera?

El entrenador reconoció que no fue un compromiso de muchas situaciones de gol, pero resaltó la efectividad de su equipo y la manera en que logró controlar a un rival que se caracteriza por su velocidad y capacidad para atacar. “

Afortunadamente logramos dos anotaciones en momentos claves. Nos comportamos bien defensivamente y estas posibilidades de pelota quieta que trabajamos, que también queremos aprovechar, hoy dieron fruto”, explicó.

Rivera también destacó el trabajo defensivo de sus dirigidos, aunque reconoció que al comienzo del partido el equipo tuvo algunas dificultades para acomodarse. “Entramos un poco como desubicados, ya después que el equipo conectó, pienso que lo hizo de muy buena manera. Defendimos bien y por momentos también tratamos de tener la pelota”, señaló.

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Pese al resultado favorable, el técnico fue enfático en que la serie todavía no está definida. Deportes Quindío tendrá que disputar el compromiso de vuelta en Armenia, donde buscará cerrar el título. “No hay nada asegurado. Siempre es buscar un resultado de ganar y tenemos en nuestra casa la posibilidad de ganar un compromiso supremamente importante para todos nosotros”, afirmó.

El entrenador también hizo referencia al desgaste físico que ha tenido el plantel durante los últimos encuentros y espera recuperar a sus jugadores para afrontar el partido decisivo. “El trajín no ha sido fácil. Hoy estamos jugando partido de final, afortunadamente fue positivo para nosotros, pero falta el partido en Armenia”, agregó.

Finalmente, Rivera envió un mensaje a la afición cuyabra e invitó a los hinchas a acompañar al equipo en el encuentro del sábado. El objetivo, aseguró, es conseguir una nueva alegría para la institución y sus seguidores. “Que tengan mucha fe, que confíen, que lo vamos a lograr y que tengamos buena vibra, buena energía”, concluyó.