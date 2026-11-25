Atlético Bucaramanga cayó en su visita a Millonarios por 4-1, un resultado abultado para lo que venía siendo la campaña del conjunto Leopardo. El cuadro santandereano era uno de los mejores visitantes del semestre, pero ante el cuadro Embajador expuso sus problemas defensivos.

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En 20 minutos el partido ya estaba 2-0 en contra con las anotaciones de Francisco Chaverra (14′) y Rodrigo Contreras (19′). Descontó de cabeza José Ortiz, pero para el segundo tiempo volvió a acelerar el conjunto local y encontró los golres de Rodrigo Ureña (49′) y el penal de Contreras.

¿Qué dijo Peirano en rueda de prensa?

En atención a la prensa, el técnico uruguayo se refirió a la ausencia de Fabián Sambueza, quien causó sorpresa al no salir como inicialista. Del mismo modo, dejó clara la preocupación de haber recibido tantos goles en dos partidos.

Fabián Sambueza: “Fue por un tema físico que no es grave”.

El juego contra Millonarios: “No fue un buen partido nuestro, cometimos muchos errores, nos costó la parte defensiva, siendo superados en los duelos y, además, cuando tuvimos opciones, no concretamos. Es un partido que a veces llega, pero mi opinión de mis jugadores no va cambiar. Eso sí, recibir seis goles en dos partidos es algo a tener en cuenta”.

La variación del sistema: “La idea nunca fue cambiar ni modificar. Sabíamos el equipo al que íbamos a enfrentar. El rival fue efectivo y lo pagamos caro. Algunas jugadas fueron virtud de ellos y otras fueron por errores nuestros. Cuando los otros te concretan, todo cambia. Terminamos bien el primer tiempo, arrancamos mejor la parte complementaria, pero el 3-1 de ellos es un golpe duro y más después con el cuarto tanto que llega tras un penalti que viene de un saque de banda”.

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La preocupación tras el inicio de cuadrangulares: “Hemos comenzando con línea de cuatro, luego a línea de tres, pero no es más. Esto no es un tema de hacer una u otra cosa porque sí, sino que siempre se mira con el fin de que funcione. A veces, hay virtudes del rival que te complican. Ahora, sí quiero ver por qué hemos recibido tantos goles en pocos partidos. Lo que pasa en la cancha es relativo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Bucaramanga?

El equipo Leopardo vuelve a tener acción el próximo viernes 27 de noviembre desde las 6:35 p.m. en el Estadio del Deportivo Cali.

Ante el cuadro Azucarero, en el ‘todos contra todos’, el duelo terminó en empate 1-1.