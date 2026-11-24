Colombia derrotó 2-0 a Honduras en la segunda fecha del Grupo L / FCF

La Selección Colombia Sub-17 se impuso 2-0 a Honduras, en su segunda presentación por el Grupo L del Mundial de la categoría que se celebra en Qatar. Con esta victoria, el equipo dirigido por Freddy Hurtado ya se clasificó a la próxima instancia del certamen.

El juego tuvo como punto de inflexión la expulsión de Diego Matute a los 53 minutos, quedándose la selección hodureña con un hombre menos en la etapa complementaria del compromiso.

Con el hombre de más, la Selección Colombia abrió el marcador a través de Matías Caicedo a los 76 minutos, recibiendo un centro desde la banda izquierda de parte de Samuel Martínez, apareciendo Caicedo libre de marca en el segundo poste para empujar la pelota al fondo de la red.

Al minuto 84, José Escorcia aprovechó un error del portero David Paz, quien hizo no rechazó la pelota a tiempo y terminó viéndose anticipado por el atacante colombiano, que con el arco a su merced, solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

En el otro partido del Grupo L, Serbia derrotó por la mínima diferencia a Japón, llegando ambas selecciones a 6 puntos y asegurando su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub-17.

Los números del partido Colombia 2-0 Honduras

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Repase acá más datos del triunfo de Colombia sobre Honduras

Posiciones Grupo L Mundial Sub-17

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Colombia 6 2 +3 2. Serbia 6 2 +3 3. Japón 0 2 -2 4. Honduras 0 2 -4

Fecha 3

Viernes 27 de noviembre

[8:00AM] Serbia Vs. Colombia

[8:00AM] Honduras Vs. Japón