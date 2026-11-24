Mundial Sub-17: Tabla de posiciones del grupo de Colombia, tras triunfo Vs. Honduras y clasificación
La Selección Colombia se impuso 2-0 en su segundo compromiso por el Grupo L del certamen que se celebra en Qatar.
La Selección Colombia Sub-17 se impuso 2-0 a Honduras, en su segunda presentación por el Grupo L del Mundial de la categoría que se celebra en Qatar. Con esta victoria, el equipo dirigido por Freddy Hurtado ya se clasificó a la próxima instancia del certamen.
El juego tuvo como punto de inflexión la expulsión de Diego Matute a los 53 minutos, quedándose la selección hodureña con un hombre menos en la etapa complementaria del compromiso.
Con el hombre de más, la Selección Colombia abrió el marcador a través de Matías Caicedo a los 76 minutos, recibiendo un centro desde la banda izquierda de parte de Samuel Martínez, apareciendo Caicedo libre de marca en el segundo poste para empujar la pelota al fondo de la red.
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Al minuto 84, José Escorcia aprovechó un error del portero David Paz, quien hizo no rechazó la pelota a tiempo y terminó viéndose anticipado por el atacante colombiano, que con el arco a su merced, solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.
En el otro partido del Grupo L, Serbia derrotó por la mínima diferencia a Japón, llegando ambas selecciones a 6 puntos y asegurando su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub-17.
Los números del partido Colombia 2-0 Honduras
Repase acá más datos del triunfo de Colombia sobre Honduras
Posiciones Grupo L Mundial Sub-17
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|DIF
|1.
|Colombia
|6
|2
|+3
|2.
|Serbia
|6
|2
|+3
|3.
|Japón
|0
|2
|-2
|4.
|Honduras
|0
|2
|-4
Fecha 3
Viernes 27 de noviembre
[8:00AM] Serbia Vs. Colombia
[8:00AM] Honduras Vs. Japón
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...