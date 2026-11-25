Los 36 clubes del fútbol profesional colombiano se reunieron para evaluar la propuesta del canal deportivo para quedarse con los derechos de televisión por los próximos años.

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Este miércoles 25 de noviembre se llevó a cabo una reunión informal entre los 36 presidentes de los clubes del fútbol profesional colombiano, 20 de la primera división y 16 de la segunda. El tema a tratar fue la propuesta que envió recientemente el canal Win Sports por los derechos de televisión del FPC a partir del 1 de enero de 2027. Esta deberá igualar o supera la oferta que hizo hace unas semanas la empresa T&L Buro (se desconoce el monto oficial).

César Augusto Londoño contó en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, programa del que es director, los detalles de dicha reunión de la Dimayor. Informó que los clubes no tomarán una decisión final hasta que se haga “un análisis a profundidad” de la oferta de Win. El área legal de la entidad buscará “determinar que haya igualación de forma integral en todos los aspectos”.

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“Hoy hubo una reunión informal de los 36 equipos del FPC. En esa reunión no hubo contrapunteo ni comentarios de nadie y, aunque no hay un pronunciamiento oficial de la Dimayor, en el Pulso del Fútbol y en Caracol Radio estamos en la capacidad de informales que recién termino la reunión, que repito no tiene carácter de asamblea de los 36 equipos, pasó lo siguiente: Se mencionó que la Dimayor aún no está en capacidad de determinar si la oferta de Win iguala o mejora las condiciones de la oferta presentada por la empresa T&L Buro, que fue la que presentó la propuesta”, comenzó diciendo el César Augusto Londoño.

“Se supo que el área legal de la Dimayor requiere de un análisis a profundidad de la oferta de Win para determinar el caso, porque al parecer, hay diferencias, dada que la igualación debe ser de forma integral en todos sus aspectos”, añadió el periodista.

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Por el momento, se desconoce cuánto tiempo le tomará a la Dimayor hacer dicho análisis de la oferta y qué pasos van a seguir para determinar cuál de las dos empresas se queden con los derechos de TV del FPC.

“Lo único cierto es que hay sobre la mesa una oferta histórica que lleva al fútbol colombiano a unos niveles de ingresos nunca antes vistos y que aún no hay claridad oficial si Win ha sido capaz de igualarla o mejorarla”, concluyó César Augusto.