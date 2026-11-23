La Champions League inicia una nueva semana de partidazos y será la penúltima jornada antes de terminar el año. A la fecha 5, PSG llega como líder de esta fase de liga con 12 unidades y una diferencia de +15, seguido por el Real Madrid, con la misma cantidad de puntos, pero menor diferencia de gol +6.

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Por su parte, la fecha anterior dejó, entre sus resultados destacados, la derrota del Liverpool ante Fenerbahce y la caída del Atlético de Madrid contra Bayern Múnich. Asimismo, hubo remontadas del Manchester United y Real Madrid, como victorias del PSG, Barcelona, Arsenal y City.

¿Qué se viene para la fecha 5 de Champions?

Entre lo más destacado, Arsenal tiene una visita compleja recibiendo al Borussia Dortmund, así como el City hará lo propio en casa contra el Napoli. Los dos equipos ingleses vienen de empatar en la Premier League sus respectivos partidos.

Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al PSV de Holanda, club que está en pelea por meterse en zona de clasificación a play-offs. Entretanto, el sorprendente Real Betis deberá visitar al Slovan Brastislava de Eslovaquia.

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Para el día miércoles, Barcelona visitará un terreno desconocido: la ciudad de Baku, capital de Azerbaiyán, para el duelo contra el Sabah. Sporting de Portugal recibe al Manchester United, PSG hará lo propio contra la Roma y Bayern Múnich viajará a Francia para el juego contra Lille.

Martes 24 de noviembre

Galatasaray vs. Aston Villa / 12:45 p.m.

Bodo Glimt vs. LASK Linz / 12:45 p.m.

Como vs. AEK Atenas / 3:00 p.m.

Feyenoord vs. Porto / 3:00 p.m.

Arsenal vs. Borussia Dortmund / 3:00 p.m.

Slovan Bratislava vs. Real Betis / 3:00 p.m

Manchester City vs. Napoli / 3:00 p.m.

Real Madrid vs. PSV / 3:00 p.m.

Leipzig vs. Lens / 3:00 p.m.

Miércoles 25 de noviembre

Slavia Praga vs. Villarreal / 12:45 p.m.

Sabah vs. Barcelona / 12:45 p.m.

Sporting vs. Manchester United / 3:00 p.m.

Atlético Madrid vs. Viking / 3:00 p.m.

Brujas vs. Liverpool / 3:00 p.m.

Lille vs. Bayern Múnich / 3:00 p.m.

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce / 3:00 p.m.

PSG vs. Roma / 3:00 p.m.

Inter Milán vs. Stuttgart / 3:00 p.m.

Así la tabla de la Champions League