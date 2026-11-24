La Copa América 2028 ya tiene sede definida. Este martes 24 de noviembre la CONMEBOL confirmó mediante sus redes sociales que Estados Unidos será el anfitrión de la próxima edición del torneo, que volverá a disputarse en territorio norteamericano, tal como ocurrió en 2024.

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El anuncio se realizó en el marco de la extensión de la alianza estratégica entre Conmebol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), que volverán a trabajar conjuntamente en la organización del certamen.

De esta manera, Estados Unidos recibirá la Copa América por tercera ocasión, después de las ediciones de 2016, centenario del certamen, y 2024.

La edición número 49 del campeonato se jugará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con un calendario de 25 días de competencia. En total participarán 16 selecciones: las diez asociaciones que integran la Conmebol y seis representantes de CONCACAF.

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Los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe conseguirán sus cupos a través de la Copa Oro de 2027, que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio. La clasificación dependerá del rendimiento deportivo de las selecciones en ese torneo.

Por ahora, la organización no ha anunciado las ciudades ni los estadios que recibirán los encuentros. Tampoco se han entregado detalles adicionales sobre el calendario de partidos o los mecanismos específicos de clasificación más allá de los seis cupos de Concacaf.

Con esta decisión, Estados Unidos volverá a ser protagonista de la competencia de selecciones más antigua del mundo. En la edición de 2024, Argentina se quedó con el título tras vencer 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami. Ahora, cuatro años después, el país norteamericano volverá a recibir a las principales selecciones del continente en busca de una nueva corona.