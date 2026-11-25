Millonarios goleó 4-1 al Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá, en juego por la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Rodrigo Contreras fue la gran figura del compromiso con dos anotaciones.

Al final del partido, el Tucu se refirió a su reencuentro con el gol y a su situación contractual. El atacante argentino finaliza su contrato con Millonarios en diciembre; no obstante, al cierre de este mismo mes debe definirse su situación.

El regreso al gol

“En lo colectivo, el equipo creo que hizo un partido perfecto. Sabíamos que ellos eran muy físicos, teníamos que bajarle un poco el ritmo a ellos y atacarlos cuando entendíamos que podíamos atacar y creo que lo hicimos bien. No venía haciendo goles, pero yo estaba tranquilo, siempre quiero ayudar a mi equipo, con goles y asistencias, y dando todo por mis compañeros. Es un premio que vengo haciendo, desde que volví de la lesión, cada día me siento mejor. Contento porque volví al gol y eso me ayuda para lo que viene”.

Acompañamiento de la familia

“Vino mi papá, mis dos hermanos, mi ahijado. La vez pasada vino mi mamá, con mi ahijada, mi hermana. Siempre la familia que puede, viene a acompañarme, son los que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Lo que me pasa a mí, yo lo comparto con ellos, que son los que siempre están”.

Mensaje a los aficionados

“Nosotros vamos a dar todo partido a partido. Esta hinchada, este equipo, este escudo se lo merece. Hoy quedó demostrado que jugaron todos a mil por mil, se tiraron de cabeza, eso habla de lo que somos como grupo, como equipo. Nosotros vamos a representar a este club como lo merece”.

¿Cómo va su renovación?

“Vino mi representante, él se va a encargar de hablar con el club, creo que hay tiempo de una semana más. Yo trato de hacer mi trabajo en la cancha, de demostrarle al club y al hincha que siempre voy a dar todo por mi equipo. Estoy muy contento acá, muy feliz, la idea mía es salir campeón con Millonarios, entrar en la historia de este club que es muy grande. Ese es el objetivo que tengo y voy a dar todo para poder cumplirlo”.

Sobre el clásico con el América

“Va a ser un partido muy duro, hace poco lo enfrentamos acá, ese día hicimos un gran partido. Sabemos que tenemos que jugarlo así, como es, es un clásico, un partido aparte. Vamos a dar todo para seguir sumando de a tres, que la gente en casa nos acompañe, eso va a ser importante para conseguir el objetivo”.