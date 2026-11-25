Atlético Bucaramanga cayó de manera aparatosa en su visita a Millonarios. El juego dejó una polémica, en una acción en la que Mateo García cometió una falta contra Leonardo Flores, que derivó en la tarjeta amarilla para el jugador del Embajador.

Derechos de TV del FPC entraron a etapa de revisión

Sin embargo, los jugadores del conjunto santandereano pidieron la expulsión del ex Once Caldas, pues cometió un pisotón que pudo haber sido considerado como juego brusco grave.

Leonardo Flores protesta la acción en redes sociales

En su cuenta de Instagram, el jugador venezolano dejó un mensaje de protesta y, a la vez, una solicitud hacia las entidades, pues pidió que a todos los equipos se les mida de la misma manera.

“No fue nuestro mejor partido, pero que por favor nos midan con la misma vara. Esto aún no termina”, escribió acompañado de una foto en la que se ve el pisotón de García.

Captura de pantalla Instagram Leonardo Flores Ampliar Captura de pantalla Instagram Leonardo Flores Cerrar

Inicio de cuadrangulares con polémicas arbitrales

Esta polémica se suma, aunque sin tanto bombo, a la expulsión del jugador de Nacional, Felipe Marín, por la fecha 1 de cuadrangulares ante Once Caldas. El club emitió un comunicado pidiendo los audios del VAR, la FCF los reveló y reconoció el error del juez Jhon Ospina.

Lea también: Dimayor se pronunció tras recurso de apelación presentado por Nacional por expulsión de Felipe Marín

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la Dimayor emitió una resolución en la que deslegitimó el recurso de apelación presentado por el conjunto Verdolaga pidiendo la nulidad de la sanción. El jugador deberá cumplir con una fecha de suspensión.