Johan Mojica hizo historia: es el colombiano con más partidos en la historia de la Liga Española. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) / Angel Martinez

Johan Mojica escribió su nombre en la historia del fútbol colombiano en España. El lateral izquierdo alcanzó los 225 partidos disputados en la Liga Española y se convirtió en el futbolista nacional con más apariciones en la máxima categoría del campeonato español, superando la marca de 224 encuentros que compartía con Luis Amaranto Perea.

El defensor vallecaucano construyó este registro a lo largo de más de una década en el fútbol ibérico. Su recorrido comenzó en el Rayo Vallecano y continuó por Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca, antes de llegar al Getafe, su actual equipo. En total, ha vestido siete camisetas en el campeonato español y ha conseguido mantenerse durante varias temporadas en una de las principales ligas de Europa.

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El logro lo consiguió el pasado domingo 22 de noviembre en el partido por la fecha 13 en el cual fue titular pero su equipo cayó de local en un abultado 0-3 frente al Atlético de Madrid. El colombiano jugó todo el partido y fue el mejor valorado de su equipo con apenas una calificación de 6.8.

El siguiente partido del lateral, en el cual seguirá sumando partidos a su record, será el próximo lunes 30 de noviembre contra el Espanyol.

Los colombianos que dejó atrás

Con esta nueva marca, Mojica superó a varios referentes del fútbol nacional que también tuvieron una extensa trayectoria en España. Luis Amaranto Perea aparece ahora en el segundo lugar, con 224 partidos, seguido por Carlos Bacca, quien registró 200 encuentros en la competición.

Detrás de ellos aparecen Bernardo Espinosa, con 155 partidos; Jeison Murillo y Radamel Falcao García, ambos con 140, y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien suma 135 apariciones en la Liga y sumando, pues actualmente milita en el Real Betis.

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La marca también representa un reconocimiento a la regularidad de Mojica, quien ha pasado por diferentes equipos y ha conseguido sostenerse en el fútbol español desde su llegada a Europa en la temporada 2013/14.

A sus 34 años, el lateral de la Selección Colombia continúa ampliando su recorrido en el exterior y ahora puede presumir de un registro difícil de superar.