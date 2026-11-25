El conjunto cardenal buscará conseguir sus primeros 3 puntos en la segunda fase del certamen finalización.

Independiente Santa Fe recibe al Once Caldas este miércoles 25 de noviembre en un partido por la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín desde las 6:20 PM hora colombiana.

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