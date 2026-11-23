Ästra es una agrupación creada por el baterista, compositor y productor Guillermo Morales Vitola, y liderada por Cosme en la voz y Martin Delahaye en el bajo. Es una banda construida en torno a la necesidad de crear, de hacer ruido y de convertir algo interno en algo físico.

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En el núcleo del sonido de ÄSTRA hay una colisión urgente de guitarras crudas, texturas de sintetizador vintage, bajo potente y baterías contundentes. En su encarnación actual, la voz dominante de Cosme, el bajo de Martin Delahaye y la batería visceral de Guillermo transforman la tensión en movimiento, uniendo melodía y crudeza, calidez y oscuridad, pasado y futuro.

“Ghost in My Daydream”

En “Ghost in My Daydream”, la agrupación comentó en entrevista con Caracol Radio que: “Es la primera canción del álbum que sale en abril de 2027, tendremos más canciones hasta llegar al lanzamiento del álbum”.

Este tema habla de fantasmas del pasado, de experiencias o personas que hicieron parte del pasado.

La canción y el video presentan Of Ghosts & Circuits, el próximo segundo álbum de la banda alternativa con base en California fundada por el compositor, baterista y productor Guillermo Morales Vitola, y el primer capítulo de una historia audiovisual conectada que continuará a través de los próximos lanzamientos del proyecto.

Detrás de la escala de este universo visual hay una canción sobre algo mucho más íntimo: extrañar a alguien que ya no está. “El fantasma representa la añoranza, la sensación de extrañar a alguien que alguna vez amaste”, explica Morales Vitola.

Construida sobre un tenso groove de medio tiempo, guitarras de sonido crudo, sintetizadores vintage, un bajo potente y una batería sólida, “Ghost in My Daydream” lleva la base rock de ÄSTRA hacia un territorio electrónico más oscuro. También fue la canción que cambió el rumbo del proyecto para Morales Vitola. “Fue la primera canción que escribí cuando me di cuenta de que estaba a punto de escribir un álbum completo”, cuenta. “Combina mi sonido anterior con este nuevo grupo de canciones”.

Segundo álbum

El álbum explora las relaciones y experiencias que continúan moldeándonos mucho después de que ya no están, al tiempo que refleja la frustración de Morales Vitola con una cultura que describe como cada vez más “superficial, centrada en las selfies y en los algoritmos”.

“Este es un álbum que sigue manteniendo la estructura del rock, pero en este hay más programación de baterías, hay más comunicación entre batería acústica y batería de máquina”.

El video amplía esa tensión y la convierte en una mitología propia. En lugar de colocar a la banda al margen de la historia, ÄSTRA pasa a formar parte de ella, entrando en el sistema y cambiando lo que sucede en su interior. “Quería explorar cómo sería liberar un sueño”, explica Alex Frejrud, del estudio creativo Glampire Labs de Los Ángeles, quien desarrolló el concepto visual del video.

Liderada por Cosme en la voz y con Martin Delahaye en el bajo, ÄSTRA se ha presentado en Vive Latino y ha colaborado con artistas como Enrique Bunbury y Alfonso André de Caifanes.

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