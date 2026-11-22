¡Campanas de boda para Miley Cyrus! La cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras fotografías de su matrimonio con el músico Maxx Morando, en una ceremonia privada realizada el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California.

Un día después de la celebración, la artista publicó en sus redes sociales varios retratos de este momento especial, acompañados del mensaje «M + M 🤍 11.21.26», con el que confirmó la fecha de su matrimonio.

En las imágenes se pueden ver algunos momentos de la ceremonia, los recién casados compartiendo un beso y detalles de la celebración. Uno de los aspectos que llamó la atención de sus seguidores fue la presencia de su mascota, que también hizo parte de los retratos.

Para la ocasión, Miley lució un vestido blanco de seda, con mangas largas, cuello alto y una extensa cola, mientras que Maxx eligió un clásico traje negro. Los dos apostaron por atuendos elegantes para una celebración de carácter íntimo.

La relación entre la cantante y el músico comenzó a conocerse públicamente en 2021. Desde entonces, han mantenido un perfil relativamente reservado, compartiendo pocos detalles de su vida sentimental.

Con estas fotografías, Miley Cyrus abrió una ventana a uno de los días más importantes de su vida personal y recibió numerosas felicitaciones de sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa junto a Maxx Morando.