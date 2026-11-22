Un gran revuelo en el Pacto Histórico, generó la denuncia del expresidente Gustavo Petro sobre una supuesta disminución de su esquema de seguridad.

Petro aseguró que le quitaron los carros blindados y parte de su equipo de protección, para la seguridad del presidente Abelardo De La Espriella tras su llegada a la Casa de Nariño: “Al Gobierno no le importa un atentado contra mí”.

“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mi y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la Policía”, dijo.

El anuncio lo hizo el expresidente Petro después de que el vocero del Gobierno, Miller Soto, se refiriera a la polémica que generó el traslado de la hija del presidente, Lucía De La Espriella, desde una embarcación de la Armada Nacional durante las fiestas de Cartagena.

El representante del Gobierno aseguró que fue por razones de seguridad, que la Armada ayudó con el traslado de la hija del presidente y de sus amigas.

¿Qué dijo el Pacto Histórico?

A través de un comunicado, el Pacto Histórico pidió a la comunidad internacional que se pronuncie ante el retiro y la disminución del esquema de protección que denunció el expresidente Gustavo Petro, y que también se ha presentado para varios dirigentes del movimiento político: “la situación del país no puede volver por los fueros de la acción intrépida y el atentado personal”.

Por su parte, la senadora María José Pizarro anunció también que desde el Pacto van a denunciar el retiro de los esquemas de protección de los miembros del movimiento político, a pesar de que varios tienen antecedentes de atentados y amenazas reiteradas.