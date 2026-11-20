El músico argentino Mateo Sujatovich, más conocido por su proyecto musical Conociendo Rusia, conversó con Caracol Radio sobre los cinco años de su álbum “La dirección”, su pasado en el fútbol y sus próximas presentaciones en Colombia con su gira “Conociendo Rusia presenta Mateo”, el 28 y 29 de noviembre en Medellín y Bogotá.

Cinco años de “La rueda”

Sobre “La rueda”, recordó: “Bueno, me remonto a hace cinco años. La verdad es que es mucho tiempo. Es mucha historia. Recuerdo perfectamente aquellos días, esos días en los que empecé a componer canciones nuevas. ‘Cabildo y Juramento’ acababa de salir, pero la verdad es que yo estaba muy ocupado. Las giras y los viajes se habían cancelado. No había mucho que hacer. Así que empecé a crear canciones y fueron surgiendo todas las que forman ‘La Dirección’. Un álbum al que le tengo mucho cariño”, afirmó Sujatovich.

Respecto a la portada del disco, contó que “aquellas fotos en la rueda fueron una locura. Me metí dentro de una rueda de maquinaria pesada,tratando de no estropear mi traje amarillo, y haciendo poses peculiares. Me encanta esa portada”.

El fútbol como primera pasión

Antes de la música, confesó que el fútbol fue su primera pasión: “Bueno, quería ser futbolista y vivía en Madrid, pero hablo de cuando tenía 14 años. Sí. Era muy joven. Pero sí, hasta que empecé a tocar la guitarra, creía que iba por buen camino”.

¿Cuál es su próximo objetivo después de llenar cinco Movistar Arena en BsAs?

Habló sobre dónde le gustaría presentarse tras llenar cinco Movistar Arena en Buenos Aires: “Mira, la verdad es que es una locura. Hice los dos primeros Movistar, creo que en 2022. Luego los otros dos... no sé. Y bueno, me encantaría tocar en un estadio. Creo que algún día lo haré. ¿Quién te dijo que no lo hicieras con el próximo álbum? Es un paso que, claro, cuando lo das por primera vez, te lanzas a una apuesta fuerte”.

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Agregando que “Bueno, soy hincha de Boca. Lo que pasa es que en el estadio de Boca todavía no se pueden hacer espectáculos, y es muy grande. Creo que quizás podría hacer un estadio más pequeño, pero bueno, sí podría hacer un estadio de ese tipo”.

Conociendo Rusia presenta Mateo

Explicó la razón de este formato de concierto que trae a nuestro país: “Tiene que ver con dos cosas. Por un lado, los conciertos son más íntimos y muy cercanos, y eso es algo hermoso de vivir en los conciertos”.

Agregando que “Por otro lado, hay algo importante cuando decidí hacer esta gira y es que me encanta cantar mis canciones a solas. Compuse las canciones con la guitarra y la voz. Es una forma de cantar mis canciones que me encanta, porque toco con los chicos y lo damos todo. Pero las canciones... tomo la guitarra, surge una canción, así es como se componen y así es como se cantan. Vas a casa de un amigo, hay una guitarra, te piden que cantes algo, y no necesitas un baterista para poder cantarla”.

“Así que esa forma de cantar las canciones me parece algo primitiva. Es difícil encontrar el nombre exacto, pero esa desnudez que tiene la canción, de una forma tan pura, resulta muy interesante a la hora de asistir a un concierto. Me encanta ir a conciertos como este. Así que, como me encanta ir a conciertos, quise hacerlo”, finalizó.

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Argentinos ganadores del Latin Grammy

Hablando del reciente triunfo de los artistas argentinos en la pasada entrega de los Grammy Latino, como Milo J, expresó que: “Sí, es potente. Hay colegas que son extraordinarios. Milo tiene muchísimo talento, es alguien muy especial y muy sensible, y las cosas que dice son sumamente interesantes. La forma en que siente la música y por qué compone música. Creo que es alguien que nos representa muy bien en ese aspecto”.

Además, reveló que: “Yo también me llevé uno. No fui. No asistí. Estuve nominado por una composición en una canción de Jorge Drexler. De los tres premios que él ganó, yo soy el compositor de esa canción. Gané un Grammy sin haberlo buscado”.

Su padre y “El Flaco” Espinetta

Por último, conversó sobre su padre y su influencia musical en su vida: “Sí, mi papá tocó con Luis durante un par de años. En Espineta Jade”.

“Estaba ahí, pero también tenía otros intereses relacionados con el deporte. Y bueno, quizás estaba ahí, pero había algo en la música de lo que era imposible escapar”, agregó.

“Sí, mi papá tocó con Luis en los años 80. Yo aún no había nacido, porque nací en 1991. Pero, claro, era sumamente importante que la historia de mi papá fuera contada. Fue increíble. Pedirle anécdotas, que me contara cosas, que me mostrara los acordes, que me hablara de los instrumentos, de los ensayos y todo eso. Es información muy valiosa”, finalizó.