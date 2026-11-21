Bogotá vivió dos noches de música junto a Juanes, quien regresó a la capital colombiana con su Juanes World Tour 2026. El cantante se presentó el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre en El Corazón de Bogotá Arena, en dos encuentros con sus seguidores que marcaron el cierre de esta etapa de su gira en el país.

La primera presentación llegó después de que se agotara la boletería de la fecha inicialmente anunciada, situación que llevó a habilitar un segundo concierto para el público capitalino. De acuerdo con la información publicada por la boletera, el escenario tenía una capacidad cercana a las 10.500 localidades por función; sin embargo, no se ha divulgado un balance oficial con el número exacto de asistentes de las dos noches.

Durante el primer espectáculo, Juanes compartió con sus seguidores un repertorio que recorrió diferentes momentos de su carrera. Canciones como La Camisa Negra, A Dios le Pido, Me Enamora, Es Por Ti, Fotografía, Volverte a Ver y La Paga hicieron parte de la propuesta musical de esta gira.

El espectáculo también tuvo espacio para su producción más reciente, JuanesTeban, un álbum conceptual en el que explora la relación entre el rock y las raíces latinoamericanas. La propuesta permitió combinar los temas que lo llevaron a convertirse en uno de los referentes de la música colombiana con sus nuevas composiciones.

En la programación también estuvo la artista Laura Maré, encargada de abrir el espectáculo antes de la presentación principal del cantante paisa.

Un regreso a Colombia después de un año de reconocimientos

Los conciertos en Bogotá llegaron después de que Juanes inaugurara el DAVIarena, en Sabaneta, Antioquia, el pasado 14 de noviembre. Esa presentación reunió a más de 17.000 personas y marcó el primer lleno total del nuevo escenario. Durante la noche, el cantante compartió escenario con el maestro Fruko en un homenaje a la salsa colombiana.

Además, el artista llegó a estos encuentros con un nuevo Latin Grammy por su álbum JuanesTeban y una nominación a los premios Grammy 2027.

Con estas dos presentaciones en Bogotá, Juanes volvió a encontrarse con el público colombiano y llevó a los escenarios del país una gira que celebra su trayectoria, sus nuevas canciones y más de dos décadas de música.