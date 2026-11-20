Bogotá se prepara para vivir una nueva celebración de Navidad con la quinta edición de Una Novena por Bogotá, un evento que reunirá música, tradición y solidaridad en una jornada especial para compartir en familia y ayudar a quienes más lo necesitan.

La cita será el próximo 16 de diciembre, a partir de las 6:30 p. m., en El Corazón de Bogotá Arena, antiguo Movistar Arena. Esta edición contará con la participación de Pipe Bueno, Los 50 de Joselito y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, tres propuestas musicales que acompañarán a los asistentes durante esta celebración navideña.

Más allá del encuentro musical, este año la iniciativa tendrá un propósito especial: seguir llevando ayuda a las familias afectadas por el terremoto. Por esta razón, la organización invita a los ciudadanos a sumarse a la jornada a través de la donación de alimentos, una oportunidad para que la celebración también se convierta en un espacio de apoyo para las personas que atraviesan momentos difíciles.

La dinámica para conseguir una entrada será mediante la donación de cuatro kilos de granos en las tiendas D1 habilitadas. Como parte de esta campaña, D1 se comprometió a duplicar la cantidad de alimentos recibidos, lo que permitirá ampliar las ayudas destinadas a las familias beneficiarias.

Quienes no puedan realizar la donación también tendrán la posibilidad de adquirir sus entradas directamente a través de www.tuboleta.com.

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Con esta quinta edición, Una Novena por Bogotá busca reunir nuevamente a los ciudadanos alrededor de la música y las tradiciones decembrinas, mientras promueve la solidaridad y el acompañamiento a las familias que necesitan apoyo.