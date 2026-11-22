En diálogo con Gustavo Gómez para Los Protagonistas, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, habló acerca del consumo de café en Colombia, la calidad del producto que se comercializa en el país, su historia familiar y el episodio que protagonizó con el presidente Gustavo Petro tras su elección como gerente de la Federación.

¿Qué café consumen los colombianos?

Durante la conversación, Bahamón se refirió a la calidad del café que se consume en Colombia y aseguró que, aunque ha mejorado la oferta de productos nacionales, todavía existe una oportunidad importante para fortalecer el consumo de café colombiano.

Según explicó, seis de cada diez tazas de café que se consumen en el país no son de origen colombiano y corresponden a productos de menor calidad.

“Si lo vemos desde el punto de vista total del consumo nacional, seis de cada diez tazas de café consumidas en Colombia no son café colombiano y son café de inferior calidad”, afirmó.

¿Por qué el café colombiano es más costoso?

Por otra parte, Bahamón explicó que el café colombiano tiene un mayor reconocimiento internacional, lo que permite que se comercialice a precios diferenciales frente a otros productos.

De acuerdo con el gerente, esta valoración está relacionada con el posicionamiento de la marca Café de Colombia, creada por la Federación en 1959, y con el reconocimiento que ha alcanzado el producto en los mercados internacionales.

“Nosotros tenemos un precio diferencial gracias a la marca que la Federación creó en el 59, que es Café de Colombia, Juan Valdez, y el café nuestro lo pagan mejor”, explicó.

¿Cuál fue el choque de Germán Bahamón con Gustavo Petro?

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros también recordó el episodio que protagonizó con el presidente Gustavo Petro luego de ser elegido para ocupar ese cargo.

Bahamón aseguró que, desde su perspectiva, el mandatario tenía intereses políticos frente a la dirección de la Federación y que buscaba una persona que pudiera ser manejada por el Gobierno.

“Lo importante es que el presidente Gustavo Petro tenía una necesidad posiblemente de tomarse la Federación, para mí, con fines netamente políticos, y la Federación ha sido una entidad absolutamente apolítica”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno debía mantener una relación de concertación con la Federación, como ha ocurrido históricamente, para definir las políticas que beneficien al sector cafetero.

Vea el episodio completo de Los Protagonistas:

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