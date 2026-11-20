La expectativa por una nueva edición de Todo Mundo no Rio comienza a crecer. A poco más de un año de la próxima presentación, Katy Perry y Dua Lipa aparecen entre los nombres que podrían encabezar el gran concierto gratuito que se realiza en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

Las dos artistas internacionales se perfilan como posibles protagonistas del espectáculo previsto para 2027. De concretarse alguna de estas presentaciones, sería una nueva apuesta por llevar a una estrella de la música mundial a uno de los escenarios al aire libre con mayor convocatoria del país.

En los últimos años, Todo Mundo no Rio ha conseguido reunir a millones de asistentes alrededor de presentaciones musicales gratuitas. Madonna fue la encargada de protagonizar el concierto de 2024, mientras que en 2025 el turno fue para Lady Gaga. En 2026, Shakira llegó a Copacabana, convirtiendo nuevamente la playa en el punto de encuentro de miles de seguidores y visitantes.

La iniciativa ha ganado reconocimiento internacional por la magnitud de sus espectáculos y por reunir a artistas de gran trayectoria en un mismo escenario. Además de la música, estos conciertos se han convertido en acontecimientos que atraen visitantes y generan movimiento turístico en Río de Janeiro.

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Por ahora, Katy Perry y Dua Lipa son posibilidades y no hay una confirmación oficial sobre la artista que encabezará la edición de 2027. La elección del próximo espectáculo mantiene la expectativa entre los seguidores de ambas cantantes y los fanáticos de este encuentro musical.