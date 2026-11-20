La Navidad comienza a sonar con una nueva versión de uno de sus clásicos más reconocidos. David Bisbal presentó un remix de ‘El burrito sabanero’, una propuesta que conserva la esencia del tradicional villancico, pero incorpora nuevos sonidos con influencia flamenca.

Esta adaptación retoma la versión que el cantante español lanzó hace dos años en su álbum navideño Todo es posible en Navidad. En esta oportunidad, la canción adquiere un sonido diferente, con ritmos que evocan las celebraciones andaluzas y la tradición musical de Jerez.

La nueva producción estuvo a cargo de Luis de Perikín, músico y productor reconocido por impulsar el concepto Así Canta Jerez, con el que ha llevado los sonidos tradicionales de esta región española a diferentes escenarios.

Su participación le da a la canción una mezcla de tradición y frescura, en la que la interpretación de Bisbal se une a los matices del flamenco para presentar una alternativa musical de cara a las celebraciones de fin de año.

David Bisbal y el vínculo con la música navideña

En los últimos años, el cantante ha fortalecido su presencia en la temporada navideña gracias a Todo es posible en Navidad, un álbum con el que ha llevado canciones tradicionales y composiciones propias a su repertorio.

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Con este nuevo remix de ‘El burrito sabanero’, Bisbal vuelve a apostar por una canción que hace parte de la memoria musical de varias generaciones y le da un aire diferente sin perder su esencia festiva.

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La nueva versión ya está disponible para quienes quieran sumar este clásico renovado a la música que acompaña la llegada de la Navidad.