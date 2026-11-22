Bogotá vivió una noche de música, baile y recuerdos con el regreso de Chayanne al Coliseo MedPlus, donde se presentó este sábado 21 de noviembre con su gira internacional ‘Bailemos Otra Vez Tour’.

El artista puertorriqueño llegó a la capital para cerrar su recorrido por Colombia, que incluyó presentaciones en Bucaramanga, Barranquilla y Medellín. El espectáculo comenzó a las 8:00 de la noche y contó con una producción de gran formato, músicos en vivo y una puesta en escena acompañada de coreografías y efectos visuales.

Durante el concierto, el público pudo reencontrarse con algunos de los temas más reconocidos de su carrera, entre ellos ‘Torero’, ‘Salomé’, ‘Dejaría todo’, ‘Tiempo de vals’, ‘Un siglo sin ti’ y ‘Provócame’. También hicieron parte del repertorio canciones de su etapa musical más reciente.

La presentación reunió diferentes generaciones de seguidores que han acompañado al cantante durante más de cuatro décadas de trayectoria. Su energía sobre el escenario y la combinación de pop latino, baladas y ritmos tropicales fueron protagonistas de esta fecha en Bogotá.

Con este espectáculo, Chayanne terminó su paso por Colombia en 2026, reafirmando la conexión que mantiene con el público colombiano.