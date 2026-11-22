El cantante español Raphael canceló su concierto de última hora en A Coruña, España, luego de presentar un episodio de taquicardia y aumento de la presión arterial, aproximadamente 30 minutos antes de salir al escenario. El artista, de 83 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Quirón A Coruña.

La presentación estaba programada para el sábado 21 de noviembre, a las 8:30 de la noche, en el Coliseum, como parte de su gira Raphaelísimo. Sin embargo, cuando el público ya se encontraba dentro del recinto, los organizadores anunciaron la cancelación a través de los altavoces. También informaron que se garantizaría la devolución del dinero de las entradas.

De acuerdo con los reportes de medios españoles, Raphael recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue llevado al centro hospitalario, donde quedó bajo observación. Hasta el momento, no se ha conocido un parte médico oficial que detalle las causas del episodio ni su evolución.

El cantante tiene antecedentes médicos importantes. En diciembre de 2024 fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario, después de presentar un episodio neurológico mientras grababa el programa La Revuelta. Tras recibir tratamiento, regresó a los escenarios en junio de 2025.

Por ahora, no se ha confirmado si el episodio de taquicardia está relacionado con ese diagnóstico anterior. Su próxima presentación estaba prevista para el 28 de noviembre en Málaga, aunque todavía no se ha informado si se realizará.