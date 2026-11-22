Armando Benedetti está en juicio por presunto tráfico de influencias en el escándalo del extinto Fonade.

JUDICIAL

La Sala Especial de Primera Instancia de Corte Suprema de Justicia admitió a Enterritorio, el antiguo FONADE, como perjudicado en el proceso que se sigue en contra del exsenador Armando Benedetti por el delito de tráfico de influencias.

La decisión se produjo luego de que esa entidad solicitó formalmente intervenir en el proceso para reclamar perjuicios que, según argumentó, habría sufrido por las actuaciones atribuidas al entonces congresista. La Sala concedió la petición de Enterritorio al considerar que pudo resultar perjudicada directamente y, por esa razón, admitió su demanda de constitución como parte civil.

De acuerdo con el auto conocido por Caracol Radio, la Sala concluyó que Enterritorio es la entidad sobre cuyo proceso de contratación habría recaído la influencia que se le atribuye a Armando Benedetti. En concreto, la demanda describe cómo esa entidad habría sido utilizada para direccionar la contratación y favorecer a una empresa privada.

Entre los años 2016 y 20174 el entonces senador Armando Benedetti habría influido en Jorge Iván Henao Ordóñez, asesor de Fonade, hoy Enterritorio, para favorecer a Certicámara S. A. Con ese propósito, se habrían adelantado gestiones para que dicha sociedad participara en el proceso de selección y obtuviera la adjudicación del contrato de manera amañada.

El contrato al que se refiere es el 2017865 de 2017 por un valor de $1.065.617.000 y que tenía como objeto la prestación de servicios de bodegaje, actualización de inventario, digitalización e indexación de documentos, además de la provisión de cajas y carpetas. Sobre los perjuicios reclamados, la Corte consideró el argumento de Enterritorio:

“La entidad habría sido utilizada como instrumento para la comisión de las conductas atribuidas al procesado, con afectación de los principios constitucionales de la función pública”, indicó la Corte.

El contexto del juicio contra Benedetti

El martes 15 de septiembre de 2026 comenzaron preparatorias de juicio en contra del exsenador Armando Benedetti, por el delito de tráfico de influencias. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia precluyó el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Caracol Radio conoció que el pasado 19 de noviembre, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, declaró Héctor Julio Álvarez, quien amplió su testimonio sobre el manejo político que se habría dado en el antiguo Fonade.

Álvarez fue un contratista de esa entidad y es considerado uno de los testigos principales, luego de suscribir un principio de oportunidad con la Fiscalía en el año 2019.

El proceso por el escándalo del antiguo FONADE consistió en una serie de contratos que fueron direccionados entre agosto de 2016 y agosto de 2017. Entre estos, figura un negocio jurídico adjudicado a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), en el que, según la acusación, Benedetti habría intercedido para favorecer a esa compañía.