Preocupación entre los seguidores del vallenato por la salud de Jean Carlos Centeno, quien fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica y deberá permanecer 28 días alejado de los escenarios para cumplir con el proceso de recuperación recomendado por sus médicos.

La noticia fue confirmada por la organización musical que integra junto al acordeonero Ronal Urbina, mediante un comunicado divulgado el 20 de noviembre, en el que se informó que el artista necesita cumplir un periodo de reposo para garantizar su recuperación.

Debido a esta situación, algunos de sus compromisos musicales podrían sufrir modificaciones o ser reprogramados. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles sobre cuáles presentaciones tendrán cambios.

Tampoco se han revelado las razones específicas de la cirugía ni el centro médico donde fue atendido. Su equipo manifestó confianza en su recuperación y agradeció los mensajes de cariño y solidaridad enviados por sus seguidores.

Jean Carlos Centeno es recordado por su paso por el Binomio de Oro de América, agrupación con la que interpretó canciones como ‘Olvídala’ y ‘Un osito dormilón’. Posteriormente, consolidó su carrera como solista y se convirtió en una de las voces reconocidas del vallenato romántico.

Mientras cumple con las recomendaciones médicas, sus seguidores permanecen atentos a nuevos reportes sobre su evolución y a la fecha en la que podrá regresar a los escenarios.