Continúa la polémica por títulos académicos en el Pacto Histórico. Se trata de la representante a la Cámara Andrea Vargas, quien ha sido cuestionada por su perfil profesional.

Los hechos sucedieron cuando se le cuestionó a la congresista que en la página de la Cámara de Representantes, donde aparece su perfil, se presentaba como abogada sin haberse graduado.

“En el momento que sale el caso de Verónica Estrada al asegurarnos de que todo estuviera en orden, nos dimos cuenta de la redacción del perfil y lo corregimos”.

La denuncia, que llega en conjunto con el anuncio de que la representante Verónica Estrada sobre su defensa por sus títulos falsos, añade otro capitulo más a la novela de cartones profesionales cuestionados de funcionarios públicos.

“Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el estado ni falsifiqué mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma”, expresó la parlamentaria.

Estas denuncias y respuestas se dan en el contexto en que congresistas ya han pedido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes empezar una auditoria a todos los títulos y certificaciones académicas que tengan los miembros de esa corporación.

¿Quién es Andrea Vargas?

Estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico, Vargas fue secretaria general de la Colombia Humana y excandidata al Concejo de Barranquilla, ha sido aliada del entonces gobierno del expresidente Petro y crítica de la administración del clan Char en el región.

En su campaña al concejo de la capital del departamento del Caribe, tuvo el apoyo público del exdiputado e hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro.