Es llamativo la solidaridad con varones del partido y no con ella: abogado de Verónica Estrada

El abogado Santiago Trespalacios asumió la defensa de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades y falsedad en documentos relacionados con sus títulos académicos. La polémica también ha generado pronunciamientos dentro de su colectividad, desde donde le han solicitado que renuncie a su curul.

Trespalacios aseguró que, por recomendación de la defensa, la congresista se abstendrá de pronunciarse públicamente mientras se estudian los distintos escenarios jurídicos y las actuaciones que podrían emprenderse, entre ellas acciones disciplinarias, administrativas y penales.

“Hemos recibido el poder para representar a Verónica, estamos inicialmente analizando todos los escenarios, las diversas actuaciones que se iniciarán, disciplinarias, administrativas, también obviamente penales, y le hemos recomendado a ella guardar silencio porque cualquier cosa que ella manifieste podría ser usada en su contra, pero además no le ayudaría en esta ola mediática que se ha iniciado”, afirmó el abogado.

El defensor también cuestionó lo que considera una diferencia en la postura de integrantes del partido frente a las acusaciones que han involucrado a otros miembros de esa colectividad, particularmente hombres, y la posición que han asumido ahora frente a Estrada.

“Como tú propio, yo analizando el caso no lo he todavía dialogado con Verónica, sí encuentro bastante llamativo que sus compañeros de partido que se han caracterizado por ser tan solidarios con las graves acusaciones que sufren miembros varones de sus mismas líneas y que han salido a apoyarlos, a presumir los inocentes, a defender que no renuncien, pues al mismo tiempo se hayan venido todos juntos a solicitarle a Verónica que tiene que renunciar y a negarle las garantías que ellos han reclamado para ellos mismos y para los suyos”, sostuvo Trespalacios.

La defensa indicó que por ahora concentrará sus esfuerzos en preparar las actuaciones jurídicas correspondientes y evitar pronunciamientos públicos de su representada, mientras se evalúa el alcance de los señalamientos y las posibles consecuencias legales.

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