Los Tigres del Norte tienen nueva música para sus seguidores. La agrupación mexicana presentó ‘Siempre Para Arriba’, un sencillo interpretado por Hernán Hernández que transmite un mensaje de optimismo, fortaleza y superación frente a las dificultades.

La canción ya está disponible en las plataformas digitales y cuenta con un video oficial en YouTube. Con este lanzamiento, los llamados ‘Jefes de Jefes’ apuestan por una propuesta que conserva los sonidos tradicionales de la música norteña y destaca la importancia de seguir adelante sin perder la esperanza.

A través de esta canción, el grupo invita a sus seguidores a celebrar la vida, superar los momentos difíciles y mantener una actitud positiva frente al futuro. El tema también reafirma la conexión de la agrupación con las historias de la gente trabajadora, una característica presente en buena parte de su repertorio.

Los Tigres del Norte llegarán a El Campín en febrero

El lanzamiento de ‘Siempre Para Arriba’ coincide con los preparativos de uno de los conciertos que abrirá la temporada musical de 2027 en Colombia. Los Tigres del Norte se presentarán el sábado 6 de febrero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La agrupación mexicana prepara un espectáculo de más de cuatro horas, en el que interpretará algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria. Entre ellas estarán ‘Jefe de Jefes’, ‘La Puerta Negra’, ‘Contrabando y Traición’, ‘Golpes en el Corazón’, ‘Ni Parientes Somos’, ‘La Mesa del Rincón’, ‘La Jaula de Oro’ y ‘Somos Más Americanos’.

El concierto también contará con la participación de un mariachi y un ballet folclórico de México, como parte de una propuesta que busca reunir diferentes expresiones de la cultura musical de ese país.

Abren nuevos palcos para el concierto en Bogotá

Pensando en los seguidores que todavía no tienen entradas, los organizadores anunciaron la disponibilidad de nuevos palcos para el espectáculo.

De acuerdo con la información entregada por la producción, los palcos tendrán precios desde $900.000 más $90.000 de servicio por persona. Los interesados pueden consultar la disponibilidad y adquirir sus entradas a través de la página oficial de TuBoleta.

La presentación estaba prevista inicialmente para noviembre de 2026, pero fue reprogramada para febrero de 2027. El cambio se anunció en octubre como parte de los ajustes realizados a la programación de El Campín para proteger la gramilla y garantizar los compromisos del fútbol profesional colombiano.

Con este nuevo sencillo y su próximo encuentro con el público colombiano, Los Tigres del Norte continúan celebrando una trayectoria de varias décadas en la música regional mexicana.