América de Cali consiguió un empate 2-2 frente a Atlético Bucaramanga en condición de visitante, en el estadio Américo Montanini, por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga. El conjunto escarlata sumó un punto en una plaza complicada, pero el compromiso también dejó una situación que llamó la atención: la expulsión de Kevin Londoño.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador David González, quien estuvo acompañado por el defensor Dany Rosero, fue consultado por la acción que protagonizó el mediocampista y que terminó con su salida del terreno de juego.

El estratega fue claro al referirse al comportamiento de su futbolista y cuestionó el gesto que derivó en la expulsión, aunque también reconoció que las emociones pueden jugar en contra de los jugadores durante un partido de alta exigencia.

“Después el tema de la expulsión es definitivamente un gesto que no va”, manifestó inicialmente González.

Posteriormente, el entrenador agregó: “Yo siempre trato de entender un poco a los jugadores de fútbol y muchas veces cuando los ánimos están a 1.000 y las pulsaciones a 1.000, muchas veces uno se puede equivocar y puede terminar haciendo este tipo de cosas”.

Finalmente, el técnico del América consideró que será el propio jugador quien deberá reflexionar sobre lo sucedido: “Yo creo que es más de él, de pronto hablar y de pronto reconocer cómo se siente después de lo que hizo. No me parece que me corresponda a mí”.

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David González analizó el empate ante Bucaramanga

Más allá de la expulsión, el entrenador valoró el punto conseguido en condición de visitante y consideró que fue un resultado justo por lo que mostraron ambos equipos durante el compromiso.

“Yo creo que es un buen resultado, un resultado importante, sobre todo considerando el tipo de rival que estamos enfrentando y las buenas cosas que hace”, explicó.

González también señaló que América tuvo oportunidades para conseguir una ventaja mayor durante la primera parte, pero reconoció que el conjunto santandereano también generó situaciones de peligro.

“Posiblemente las dos o tres que tuvimos en el primer tiempo, la que pega en el palo, la que Muri tira por arriba, pero al mismo tiempo ellos también tuvieron algunas para hacer lo mismo. Me parece que termina siendo un resultado justo para dos equipos que entregaron todo, que siempre quisieron ir al frente”, expresó.

Sobre los aspectos por mejorar, el entrenador reconoció que después de conseguir la ventaja su equipo retrocedió más de lo esperado, situación que terminó favoreciendo el empate del Bucaramanga.

“Al haber hecho el primer gol nos hundimos un poco más de lo que hubiéramos querido y nos llegó el gol del empate de ellos. De pronto eso, mejorar un poco eso de tratar de mantenernos igual de altos como veníamos a pesar de ir ganando”, comentó.

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Rosero también se refirió a la expulsión

Por su parte, Dany Rosero habló sobre el ambiente que se vivió durante el compromiso y la reacción de sus compañeros después del incidente con Kevin Londoño

El defensor reconoció que fueron momentos de mucha intensidad y que su intención fue evitar que la situación terminara perjudicando todavía más al equipo.

“Son pulsaciones, ¿no?, de cada partido, de nada de otro mundo. Tratar de lo más posible que si hay tarjeta sea para ellos y no para nosotros, calmar a los compañeros y poder seguir jugando”, manifestó.

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América piensa en el clásico frente al Deportivo Cali

Con el empate en Bucaramanga, el conjunto escarlata ahora tendrá que preparar su siguiente compromiso, que será frente al Deportivo Cali, en una nueva edición del clásico vallecaucano, correspondiente a la segunda jornada de los cuadrangulares.

David González destacó la importancia del encuentro y aseguró que el grupo deberá aprovechar los días de preparación para recuperar energías.

“La motivación está a tope. Ahora lo único que necesitamos es recuperarnos en estos tres días, recuperar lo que más podamos para poder estar con toda la energía”, concluyó el entrenador.