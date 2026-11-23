Definidos los árbitros para la Fecha 2 de los cuadrangulares: así se jugarán los clásicos
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los jueces encargados de impartir justicia en los cuatro compromisos.
Uno de los principales atractivos estará en el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, que contará con un árbitro de amplia experiencia en el fútbol colombiano. Asimismo, el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín ya tiene definido su equipo arbitral.
Le puede interesar: Boca Juniors de Cali cambia de estadio para la final de ida del Torneo de ascenso: ¿dónde se jugará?
El compromiso entre Millonarios y Atlético Bucaramanga será dirigido por Ferney Ossa de Antioquia. Por su parte, Diego Ruiz, del Meta, estará al frente del encuentro entre Independiente Santa Fe y Once Caldas.
Finalmente, el clásico paisa tendrá como árbitro central a Carlos Betancur, representante del Valle.
También lea: Bucaramanga vs. Millonarios: fecha y hora de la segunda jornada de cuadrangulares del Grupo B
Así quedaron las designaciones arbitrales:
Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
- Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia).
- Asistente 1: Juan Camilo García (Antioquia).
- Asistente 2: Diego Ospina (Quindío).
- Cuarto árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca).
- VAR: John Perdomo (Huila).
- AVAR: Ariel Quintana (Córdoba).
América de Cali vs. Deportivo Cali
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).
- Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).
- Asistente 2: John Reyes (Antioquia).
- Cuarto árbitro: Diego Ulloa (Valle).
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).
- AVAR: Javier Villa (Antioquia).
Independiente Santa Fe vs. Once Caldas
- Árbitro: Diego Ruiz (Meta).
- Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío).
- Asistente 2: Yohan Peña (Tolima).
- Cuarto árbitro: Stivenson Celeita (Bogotá).
- VAR: Keiner Jiménez (Cesar).
- AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
- Árbitro: Carlos Betancur (Valle).
- Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).
- Asistente 2: Deivy Guetio (Valle).
- Cuarto árbitro: Guillermo Agudelo (Antioquia).
- VAR: Fernando Acuña (Boyacá).
- AVAR: Luis Trujillo (Valle).