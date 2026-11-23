Uno de los principales atractivos estará en el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, que contará con un árbitro de amplia experiencia en el fútbol colombiano. Asimismo, el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín ya tiene definido su equipo arbitral.

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El compromiso entre Millonarios y Atlético Bucaramanga será dirigido por Ferney Ossa de Antioquia. Por su parte, Diego Ruiz, del Meta, estará al frente del encuentro entre Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Finalmente, el clásico paisa tendrá como árbitro central a Carlos Betancur, representante del Valle.

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Así quedaron las designaciones arbitrales:

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia).

Asistente 1: Juan Camilo García (Antioquia).

Asistente 2: Diego Ospina (Quindío).

Cuarto árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca).

VAR: John Perdomo (Huila).

AVAR: Ariel Quintana (Córdoba).

América de Cali vs. Deportivo Cali

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Asistente 2: John Reyes (Antioquia).

Cuarto árbitro: Diego Ulloa (Valle).

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

AVAR: Javier Villa (Antioquia).

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

Árbitro: Diego Ruiz (Meta).

Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío).

Asistente 2: Yohan Peña (Tolima).

Cuarto árbitro: Stivenson Celeita (Bogotá).

VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín