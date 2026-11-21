Dudamel fue autocrítico tras el empate ante Millonarios: “Estuvimos lejos de nuestra mejor versión” // Tomado de YouTube DIMAYOR

Rafael Dudamel no quedó conforme con el rendimiento de su equipo en el empate frente a Millonarios, por la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga . El entrenador reconoció que sus dirigidos estuvieron por debajo de lo esperado y advirtió que deberán elevar su nivel para afrontar los próximos compromisos.

“Tenemos que hacer mucho más, no solo por ser cuadrangulares, sino porque el equipo está para darnos colectivamente un mejor juego. Hoy hemos estado imprecisos, por algunos pasajes del partido no hemos tenido nuestra mejor versión. Tenemos que ser muy autocríticos y entender que hoy estuvimos lejos de nuestra mejor versión”, expresó el entrenador.

El estratega también lamentó no haber conseguido los tres puntos, especialmente por el resultado del otro compromiso del grupo, que también fue un empate entre Bucaramanga y América de Cali. Para Dudamel, el empate no era el escenario ideal y el equipo debía buscar la victoria.

El análisis de Dudamel sobre el partido ante Millonarios

Al explicar las dificultades que tuvo su equipo, el técnico destacó el orden táctico del conjunto embajador y reconoció que la ansiedad llevó a sus dirigidos a tomar decisiones equivocadas durante el compromiso.

“Al frente estaba un equipo serio, pragmático, que tiene buenas individualidades, que fue muy simple en su juego. Nosotros estuvimos muy ansiosos y eso nos llevó a equivocar muchas veces el camino”, analizó.

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Dudamel también señaló que Millonarios ejecutó el planteamiento que habían estudiado durante la semana, con una estructura que le permitió aprovechar los movimientos de sus jugadores ofensivos y el juego por las bandas. Ante ese panorama, consideró que su equipo necesitaba administrar mejor las transiciones y tener mayor posesión del balón.

El clásico vallecaucano, el próximo desafío

El calendario no da espera. El próximo martes 24 de noviembre, el equipo dirigido por Dudamel afrontará una nueva jornada de los cuadrangulares semifinales, esta vez ante su clásico rival, en un compromiso para el que deberá evaluar la condición física de sus futbolistas después del desgaste frente a Millonarios.

“Tenemos que enfocarnos en recuperarnos bien. Tuvimos jugadores con muchísimo esfuerzo que han terminado agotados. El partido del martes será distinto en cuanto a características y funcionamientos, pero evaluaremos esa recuperación para elegir el mejor equipo posible en el clásico”, explicó.

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Finalmente, el entrenador insistió en que el rendimiento mostrado durante la fase regular no será suficiente para competir en esta instancia y destacó la importancia de fortalecer el funcionamiento colectivo a partir del trabajo individual.

“El mejor mensaje que yo le puedo entregar a mi equipo es prepararlo bien para cada partido y demostrarles que forman un equipo de gran calidad”, concluyó.