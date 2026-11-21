Comenzaron los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. El fútbol nacional cada vez está más cerca de conocer al nuevo campeón, pero primero se deberán jugar seis fechas por cada grupos para saber cuáles serán los dos equipos que disputarán el título.

Esta instancia también es clave pensando en la tabla de la reclasificación (anual), pues los equipos implicados en lograr un cupo a torneo internacional para 2027 siguen sumando puntos en búsqueda del objetivo.

Junior ya no cuenta en esta clasificación, pues está asegurado en fase de grupos de la Libertadores 2027. Asimismo, Nacional es líder en la tabla anual y ya tiene asegurado un cupo en la fase previa de la Libertadores.

En la disputa por boletos a Libertadores y Sudamericana se encuentran todos los equipos que están en cuadrangulares, por lo que cada punto es vital. Tolima, al no haberse clasificado, peligra en su posición.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Atlético Nacional ya se encuentra asegurado en Libertadores, pero resta por conocer si lo hará como campeón (fase de grupos) o mediante la vía reclasificación a la fase previa.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de posiciones de la Reclasificación 2026