La Federación Colombiana de Fútbol, a través de la Comisión Arbitral Nacional, publicó los audios y videos del VAR correspondientes al partido entre Once Caldas y Atlético Nacional, disputado por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2026.

En el material divulgado, la entidad explicó la intervención del VAR en una de las acciones más polémicas del compromiso, ocurrida al minuto 39, cuando el jugador Felipe Marín de Atlético Nacional realizó una entrada sobre el futbolista número 2 de Once Caldas,Jorge Cardona.

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En primera instancia, el árbitro central, Jhon Ospina, sancionó la infracción y mostró tarjeta roja directa por juego brusco grave. Sin embargo, después de realizar la revisión protocolaria, el VAR determinó que el contacto se produjo en la parte superior de la pierna y terminó sobre el pie del adversario, con una intensidad media.

De acuerdo con el análisis arbitral, la acción debía ser considerada temeraria y, por lo tanto, merecedora de tarjeta amarilla. Por esta razón, desde la cabina recomendaron al juez realizar una revisión en campo para reconsiderar su decisión.

No obstante, después de observar las imágenes disponibles, el árbitro decidió mantener la tarjeta roja. En la explicación publicada, la Comisión Arbitral fue contundente al señalar que el juez tomó una decisión equivocada al sostener la expulsión.

La publicación hace parte de la política de transparencia de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el funcionamiento del VAR en las competiciones profesionales del país. Los audios y las imágenes de la jugada quedaron disponibles para el público a través del canal oficial de YouTube de la entidad.