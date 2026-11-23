La presentación de Jorge Bava como nuevo entrenador de Junior dejó claras varias de las ideas con las que el técnico uruguayo pretende iniciar su ciclo en Barranquilla: un equipo ofensivo, dinámico, identificado con la cultura futbolística de la región y con la ambición de competir tanto en Colombia como en la Copa Libertadores.

El estratega compareció este lunes ante los medios de comunicación, acompañado por su cuerpo técnico y los directivos del club. Aunque reconoció que recibió la oportunidad de llegar a una institución de gran reconocimiento, explicó que su conocimiento de la Liga colombiana, de los futbolistas y de los rivales fue uno de los factores que influyó en la decisión del presidente Antonio Char.

“Todos sabemos lo que significa Junior, no solo en el fútbol colombiano, sino a nivel latinoamericano”, expresó Bava, quien aseguró que asume el reto consciente de la importancia que tiene el equipo para su afición.

Primeros fichajes y salidas

El entrenador explicó que, junto a su equipo de trabajo, primero definirá el modelo de juego y posteriormente buscará futbolistas que respondan a las características necesarias para desarrollarlo. No descartó incorporar jugadores con los que ya haya trabajado, pero aclaró que no será un requisito.

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“Lo primordial es que los jugadores cumplan con ciertas características. Eso abarca muchas cosas, no solo físicas o técnicas, sino también aspectos más profundos, como que se adapten al proyecto que todos queremos”, explicó. Por respeto a los futbolistas involucrados en las negociaciones, evitó mencionar nombres y confirmó que se trabaja en reforzar todas las líneas.

La Libertadores y el recuerdo de 1994

Bava también se refirió al estadio Metropolitano y a las condiciones de Barranquilla. Para el entrenador, el escenario y el respaldo de la afición deben convertirse en fortalezas del equipo cuando juegue como local.

“Nosotros, como equipo, debemos estar a la altura del estadio e invitar a la gente a que venga a disfrutar de un escenario de primer nivel”, afirmó. También destacó que el plantel deberá adaptarse a las diferentes plazas y condiciones climáticas del fútbol colombiano.

En cuanto a los objetivos, el técnico estableció una hoja de ruta que comenzará con la preparación de la plantilla y continuará con los compromisos nacionales: la Supercopa y la búsqueda de la estrella número 13. Sin embargo, reconoció que la Copa Libertadores fue uno de los principales motivos que lo sedujeron para aceptar la propuesta rojiblanca.

Bava incluso se trazó una meta internacional ambiciosa: superar la actuación de Junior en 1994, cuando el equipo dirigido por Julio Comesaña alcanzó las semifinales del certamen continental.

“Nos pondremos esa meta y trataremos de superarla”, aseguró.

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Finalmente, el entrenador dejó un mensaje sobre la responsabilidad que representa asumir el banquillo rojiblanco: “Hoy estoy en un gigante de América, con el cual quiero firmar un nuevo capítulo en mi carrera”. También reconoció que el plantel viene de conseguir un bicampeonato y que, además de corregir aspectos por mejorar, será fundamental conservar las virtudes que llevaron al equipo a conquistar esos títulos.

Así, Bava comenzó a delinear públicamente el proyecto con el que Junior buscará recuperar protagonismo en 2027, con una identidad ofensiva y una exigencia internacional que apunta a escribir una nueva página en su historia.