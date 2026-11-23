Junior de Barranquilla comienza a experimentar sus primeros movimientos en el mercado de fichajes tras la llegada de Jorge Bava a la dirección técnica. El entrenador uruguayo tendrá cambios importantes en la conformación de la plantilla, con seis futbolistas que dejarán la institución y tres incorporaciones para afrontar la nueva etapa del proyecto deportivo.

Posibles salidas del Tiburón

Entre las salidas confirmadas aparecen Jefferson Martínez, Juan David Ríos y Harold Rivera. A esta lista se suman tres nombres de peso en el frente de ataque: Yimmi Chará, Francisco Fydriszewski y Teófilo Gutiérrez.

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De esta manera, el conjunto rojiblanco empieza a desprenderse de varios jugadores que hicieron parte de su plantilla, mientras avanza en la planificación de un equipo que tendrá nuevas caras para la próxima temporada.

Tres incorporaciones para el proyecto de Bava

En el apartado de llegadas, Junior registra tres incorporaciones que se suman al grupo de jugadores con los que contará Jorge Bava para iniciar su proceso al frente del equipo.

En cuanto a las incorporaciones, Junior suma tres futbolistas: Diego Herazo, delantero con el que Bava compartió equipo en Uruguay, Brayan Rovira (volante) que sería el reemplazo directo de Ríos, uno de los rumores más fuertes, y Víctor Velázquez (defensor), que fue el primer jugador que sonó junto a la llegada del técnico uruguayo.

El técnico uruguayo tendrá la tarea de integrar las nuevas piezas, definir su idea de juego y encontrar el funcionamiento de una plantilla que experimentará varios cambios respecto a la última temporada.

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Así, el balance inicial del mercado de fichajes del equipo barranquillero registra seis salidas y tres incorporaciones. Estos movimientos representan los primeros pasos de la renovación deportiva que comienza bajo el mando de Bava, quien apenas completa sus primeros días al frente del conjunto rojiblanco.