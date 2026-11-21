Millonarios comenzó su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga con un empate 0-0 frente al Deportivo Cali, en el estadio Deportivo Cali (Palmaseca). Sin embargo, más allá del resultado, las alarmas se encendieron en el conjunto embajador por las molestias físicas de dos de sus jugadores: David Mackalister Silva y Juan Guillermo Cuadrado.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Alberto Gamero entregó un primer reporte sobre la situación de ambos futbolistas y explicó que deberán esperar los resultados de los respectivos estudios médicos para conocer el alcance de las lesiones.

El caso que más atención genera es el de Juan Guillermo Cuadrado, quien no pudo continuar después del descanso. Sobre su situación, Gamero entregó detalles de la molestia que presentó el mediocampista: “Y Cuadrado en el posterior muslo izquierdo. Vamos a ver cómo sale la resonancia”, señaló el entrenador.

El técnico también confirmó que David Mackalister Silva tuvo que ser sustituido durante la primera parte por un golpe en la rodilla derecha. “Maca, si Maca tiene un el colateral de la rodilla derecha se lo golpeó un poquito”, explicó Gamero.

Además, el entrenador reconoció que los dos jugadores ya habían manifestado molestias antes de abandonar el terreno de juego: “Pero eran dos jugadores que habían avisado una lesión”.

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El cambio de Cuadrado y la decisión de Gamero

Durante la conferencia de prensa, Gamero también explicó por qué decidió sustituir a Juan Guillermo Cuadrado al inicio del segundo tiempo, con el ingreso de Danovis Banguero.

El entrenador indicó que, además de la molestia física del mediocampista, el cuerpo técnico había identificado que el Deportivo Cali estaba encontrando espacios por el costado izquierdo de Millonarios.

“Lo que nosotros leímos, cuerpo técnico, Mayer Candelo, profe Castro y yo, leímos que en el primer tiempo Cali nos estaba llegando un poco más por el lado izquierdo de nosotros, lado derecho de ellos”, explicó.

Posteriormente, detalló la modificación que realizó para ajustar el funcionamiento del equipo: “Y cuando la molestia de Cuadrado era para mí lo más lógico que podíamos hacer, subir a Chaverra en su posición, que es un extremo, y poner un lateral izquierdo que teníamos en el banco”.

Gamero agregó que la intención también era fortalecer la marca por ese sector y darle mayor libertad ofensiva a Chaverra: “Yo creo que ahí, ¿qué buscaba uno? Buscaba más seguridad con Banguero en la marca y buscaba más proyección o más llegada o más parte ofensiva con Chaverra”.

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Gamero analizó el empate frente al Cali

Por otra parte, el entrenador hizo un balance del rendimiento de Millonarios en Palmaseca y destacó el comportamiento defensivo de su equipo, que consiguió mantener nuevamente su arco en cero.

“Yo no llamo de que el equipo sufrió, yo llamo que el equipo se defendió bien cuando tenía que defenderse, porque ese es un trabajo que nosotros hicimos. Sin embargo, aquí no vinimos nunca a buscar un empate”, manifestó.

El técnico también explicó que su intención fue buscar los tres puntos, incluso con las modificaciones realizadas durante el compromiso: “Yo siempre he dicho, el equipo que sale a buscar un empate termina perdiendo y nosotros hoy no vinimos a buscar empate”.

En ese sentido, reconoció que uno de los aspectos por corregir para el siguiente partido será la posesión y precisión con el balón: “Un punto clave, clave para mejorar es la posesión de balón. Hoy perdimos muchos balones, es la realidad”.

Y agregó: “Nos faltó más posesión de balón, nos faltó más precisión tanto en inicio de juego como en ataque y eso tenemos que mejorar”.

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Javier Burrai destacó el trabajo defensivo

El arquero argentino Javier Burrai también participó en la conferencia de prensa y valoró el esfuerzo colectivo que permitió conseguir el empate como visitante, además de sumar un nuevo partido con la portería en cero.

“El grupo hoy hizo un partido espectacular porque Cali no nos generó muchas situaciones claras. Yo casi intervenciones no tuve, así que la verdad que el grupo hizo un esfuerzo enorme en todo sentido, en todas las líneas, los chicos que entraron, los cinco cambios, los que entraron desde el inicio”, expresó.

El guardameta resaltó la importancia de comenzar los cuadrangulares sumando fuera de casa y aseguró que ahora deberán aprovechar los compromisos que tendrán en Bogotá.

“Es importante haber arrancado este cuadrangular de visitantes sumando. Ahora tenemos dos partidos en casa, de local, tenemos que hacer valer este punto de hoy. Así que vamos, estamos bien, estamos fuertes y unidos”, concluyó.

Millonarios ahora deberá pasar la página y preparar su siguiente compromiso de los cuadrangulares, mientras espera conocer los resultados médicos de David Mackalister Silva y Juan Guillermo Cuadrado para determinar si estarán disponibles para los próximos partidos.