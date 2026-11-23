Millonarios se estrenó en el cuadrangular B con un empate sin goles frente al Deportivo Cali en Palmaseca. Más allá del buen resultado que resultó ser sumar un punto en calidad de visitante, el partido dejó las lesiones de Mackalister Silva y Juan Guillermo Cuadrado.

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Sobre el minuto 27, Mackalister sintió una molestia en su rodilla derecha y tuvo que salir reemplazado por Carlos Darwin Quintero. Cuadrado, por su parte, también salió del campo para el inicio del segundo tiempo y le dio lugar a Danovis Banguero.

“Cuadrado en el posterior muslo izquierdo. Vamos a ver cómo sale la resonancia. Maca, si Maca tiene un problema en el colateral de la rodilla derecha se lo golpeó un poquito”, dijo Gamero al término del partido.

Parte médico oficial de las lesiones de Cuadrado y Mackalister Silva

El departamento médico le realizó resonancias mágneticas a ambos jugadores para establecer el alcance de las molestias y este mismo lunes emitió un comunicado. En el caso de Juan Guillermo, se trata de una simple sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Lo de Mackalister Silva sí es más complicado, pues padeció un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Ambos ya se encuentran realizando trabajos de recuperación.

Cuadrado podría estar una semana de baja, según la evolución de recuperación. De momento, se perderá el juego frente al Bucaramanga de este martes en El Campín y ante el América el viernes también en Bogotá.

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Por su parte, Mackalister podría estar entre 1 y 3 semanas de baja, partiendo del grado de la lesión y la evolución de la recuperación. Del mismo modo, no estará en los próximos dos partidos del club, y será duda para el juego del martes 1 de diciembre contra Deportivo Cali.

Del mismo modo, el club informó que Daniel Ruiz se encuentra en la etapa final de su recuperación y ya hace trabajos diferenciados. Su regreso se podría dar para el juego ante el Cali en calidad de local.

Finalmente, Sebastián Valencia ya hizo trabajos grupales y sería una de las novedades en la convocatoria para el encuentro de este martes frente al Bucaramanga.