Comenzaron los cuadrangulares de la Liga colombiana en búsqueda de los dos equipos que disputarán la gran final del campeonato. Por el Grupo B, la fecha 1 no dejó a ningún ganador, pues hubo empates en Bucaramanga y Palmira.

Reclasificación 2026: Cupos a torneos internacionales tras el inicio de cuadrangulares

Bucaramanga 2-2 América

Fue el mejor partido de la jornada, con emociones para cada lado, aunque más por lo hecho en el primer tiempo. Empezó anotando para el Escarlata Jhon Murillo a pase de Luis Quiñones, pero Luciano Pons marcó doblete para poner a líderar al leopardo con sus anotaciones al 18 y 33.

Tomás Ángel puso al 38′ lo que posteriormente sería el marcador definitivo. El conjunto local se quedó con un hombre menos al terminar el encuentro por la expulsión de Kevin Londoño.

Deportivo Cali 0-0 Millonarios

Lo que parecía ser el mejor partido de la jornada, terminó siendo aburrido para lo que prometía. Hubo aproximaciones de gol para cada lado y, para la visita, la noticia negativa la entregó David Mackalister Silva, que salió con un problema en una de sus rodillas.

Así se jugará la fecha 2 del Grupo B

Martes 24 de noviembre

- Millonarios vs. Bucaramanga / 6:20 p.m.

- América vs. Deportivo Cali / 8:30 p.m.

Así va el Grupo B de cuadrangulares