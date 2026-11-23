Atlético Bucaramanga recibirá a Millonarios este martes 24 de noviembre, en el marco de la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. El encuentro se disputará en el estadio Américo Montanini, en la capital santandereana, a partir de las 6:20 pm.

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Todo el grupo suma un punto

En la primera jornada de los cuadrangulares, los cuatro equipos que integran el Grupo B terminaron con un punto, luego de registrar dos empates.

Atlético Bucaramanga y América de Cali protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la fecha, con un empate 2-2 el pasado 20 de noviembre. Luciano Pons marcó por partida doble para el conjunto Leopardo, mientras que Jhon Murillo y Tomás Ángel anotaron para el equipo escarlata.

Por su parte, Millonarios visitó al Deportivo Cali en el último compromiso de la jornada, disputado ese mismo día en la capital vallecaucana. El encuentro terminó igualado 0-0, por lo que ambos equipos sumaron una unidad.

Historial entre Bucaramanga y Millonarios

En los últimos ocho enfrentamientos oficiales, disputados entre enero de 2024 y julio de 2026, el historial favorece a Atlético Bucaramanga, que registra tres victorias, tres empates y dos derrotas frente al conjunto bogotano.

Además, el equipo santandereano se impuso en los dos cruces más recientes de 2026: ganó 2-1 en condición de local y posteriormente 1-0 en Bogotá. También consiguió una victoria como visitante en los cuadrangulares de 2024 (1-0).

En la Copa Colombia de ese mismo año, Bucaramanga eliminó a Millonarios en los octavos de final mediante los lanzamientos desde el punto penal (4-2), luego de que ambos encuentros terminaran empatados. Por su parte, el equipo Embajador consiguió una de sus victorias en este periodo durante el compromiso de Liga disputado en julio de 2024, cuando se impuso 1-0.

Fecha y hora de Bucaramanga vs Millonarios:

Fecha: martes 24 de noviembre

Hora: 6:20 PM hora colombiana

Lugar: Américo Montanini, Bucaramanga