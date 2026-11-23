Deportivo Cali y América de Cali protagonizarán una nueva edición del clásico vallecaucano, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. El encuentro se disputará este martes 24 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:30 pm.

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En la primera jornada de los cuadrangulares, los cuatro equipos que integran el Grupo B terminaron con un punto, luego de registrar dos empates.

Atlético Bucaramanga y América de Cali protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la fecha, con un empate 2-2 el pasado 20 de noviembre. Luciano Pons marcó por partida doble para el conjunto Leopardo, mientras que Jhon Murillo y Tomás Ángel anotaron para el equipo escarlata.

Por su parte, Millonarios visitó al Deportivo Cali en el último compromiso de la jornada, disputado ese mismo día en la capital vallecaucana. El encuentro terminó igualado 0-0, por lo que ambos equipos sumaron una unidad, destacando las lesiones de Juan Cuadrado y David Mackalister Silva.

Historial del clásico vallecaucano

En el historial general de los 347 clásicos vallecaucanos oficiales, Deportivo Cali mantiene la ventaja con 127 victorias, frente a los 108 triunfos del América de Cali y los 112 empates registrados.

Sin embargo, los enfrentamientos más recientes han sido bastante parejos y con pocos goles. Entre los resultados destacados aparecen el empate 0-0 del pasado 7 de noviembre de 2026, la victoria 1-0 del Deportivo Cali en abril de 2026 y el triunfo 2-0 del América como visitante en octubre de 2025.

Fecha y hora de Cali vs América en el clásico vallecaucano

Fecha: martes 24 de noviembre

Hora: 8:30 PM hora local

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero