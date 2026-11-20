🔴 EN VIVO Bucaramanga vs. América: siga la transmisión y minuto a minuto de la fecha 1 del grupo B

El partido corresponde a la apertura de la primera fecha de los cuadrangulares del Grupo B, en el que América tiene la ventaja deportiva.

A las 6:35 p.m. el América de Cali visitará el Estadio Americo Montanini para enfrentar al Atlético Bucaramanga por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, en los cuales comparten grupo con Millonarios y Deportivo Cali.

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Presente de los equipos

Por Liga, el América viene de ganar 2-0 al Deportivo Pereira y aseguró tener la ventaja deportiva para estos cuadrangulares, pues el Deportivo Cali nopuedo ganar su partido de la última fecha contra el Tolima. Por otro lado, su más reciente juego fue por Copa Colombia, competición en la que se instaló en la final luego de superar en el marcador global al Internacional de Bogotá (3-2).

En cuanto al Bucaramanga, llegó a la fecha 19 de la fase regular ya con la clasificación en el bolsillo. En dicha jornada enfrentaron a Fortaleza, colero de la liga, y se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia gracias a un gol de Brandon Caicedo al minuto 95′.

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