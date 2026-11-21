Mauricio ‘Chicho’ Serna vive de manera especial la presencia de Boca Juniors en Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana. En entrevista con Liche Durán, de AS Colombia, el exmediocampista habló del cariño que siente por el club argentino, el recibimiento de sus aficionados en el país y el papel de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa en el equipo.

Serna destacó la movilización de los hinchas xeneizes por diferentes ciudades colombianas y aseguró que le genera orgullo ver al club que tanto quiere disputando una final en su país.

“Qué lindo que hoy el club que yo amo tanto como es Boca venga a mi país a disputar una final. Bienvenidos a todos los argentinos, en Colombia somos buenas personas, los vamos a recibir bien, los tratamos bien y al final, a las 7:30 u 8:00 pm, los bosteros podamos celebrar”, expresó..

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Además, agradeció a la Conmebol por permitirle acompañar a Boca en territorio colombiano y manifestó su deseo de transmitirle su energía al plantel de cara al compromiso decisivo.

La historia detrás de la llegada de Álvaro Montero a Boca

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Serna contó cómo intervino para que Álvaro Montero llegara a Boca Juniors. Según relató, conoció el deseo del arquero colombiano durante un encuentro casual en un centro comercial de Medellín.

“Yo me lo crucé en un centro comercial y me dijo: ‘Chicho, yo tengo un sueño, quiero jugar en Boca, el sueño mío es vestir la camiseta de Boca’. Entonces yo llamé al presidente y le dije: ‘Montero sueña con jugar en Boca’ y gracias a Dios un mes después se dio la llegada”, recordó.

Sobre el presente del guardameta, destacó la tranquilidad que transmite bajo los tres palos y su crecimiento dentro del equipo. “Cada día es más figura y más importante para nuestro club”, agregó.

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El respaldo de Chicho Serna a Sebastián Villa

Serna también habló de Sebastián Villa y explicó que acompañó de cerca al atacante durante las dificultades que atravesó. Además, reveló que el propio futbolista le manifestó su deseo de regresar al conjunto argentino.

“Me dijo: ‘Chicho, yo quiero volver a Boca, ellos me necesitan y yo necesito a Boca’”, relató.

Posteriormente, aseguró que trasladó ese mensaje a Juan Román Riquelme y destacó el aporte del colombiano, a quien considera un jugador diferente y valioso para el equipo.

La confianza de Serna en Boca para la final

Finalmente, el exfutbolista reconoció que las finales a partido único tienen un componente impredecible, pero dejó clara su confianza en Boca Juniors. Destacó el funcionamiento colectivo del equipo, la claridad de su idea de juego y el liderazgo futbolístico de Leandro Paredes, a quien elogió por su capacidad para manejar los tiempos y las posesiones.

Serna, quien conoce de primera mano lo que significa defender la camiseta del Xeneize, no ocultó su favoritismo y espera que el conjunto argentino pueda quedarse con el título continental en territorio colombiano.

“Pero yo me quedo con Boca, independientemente de cómo esté el rival”, sentenció. La final será este sábado 21 de noviembre a las 5:30 p.m., hora colombiana, entre el club Xeneize y Atlético Mineiro.