Boca Juniors ha tenido una relación especial con el fútbol colombiano. A lo largo de las últimas décadas, varios jugadores de nuestro país han pasado por el equipo argentino y algunos de ellos consiguieron protagonismo en distintas etapas de su historia.

Desde títulos locales hasta conquistas internacionales, los futbolistas cafeteros han sido protagonistas de diferentes vueltas olímpicas en La Bombonera.

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Una de las generaciones más recordadas fue la que integraron Óscar Córdoba, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez y Mauricio ‘Chicho’ Serna. Los tres coincidieron en el equipo dirigido por Carlos Bianchi y fueron piezas importantes de una de las épocas más exitosas del club. Juntos conquistaron tres títulos de liga argentina, las Copas Libertadores de 2000 y 2001 y la Copa Intercontinental de 2000, en la que Boca venció al Real Madrid. Cada uno terminó su etapa con seis trofeos.

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La presencia colombiana volvió a ser importante a partir de 2016. Frank Fabra, Wilmar Barrios y Sebastián Pérez consiguieron títulos de liga durante su etapa en Boca. Posteriormente se sumó Edwin Cardona, quien también celebró campeonatos con el conjunto Xeneize.

Sin embargo, Fabián Vargas y Sebastián Villa comparten el récord como los futbolistas colombianos más ganadores en la historia de Boca Juniors con nueve trofeos cada uno. El volante bogotano estableció la marca entre 2003 y 2009 con cuatro títulos locales y cinco internacionales, incluida la Copa Intercontinental 2003, mientras que Villa lo igualó tras sumar el torneo local y la Copa Sudamericana 2026 a los siete campeonatos que ya había conquistado en su primer ciclo (2019-2023).

Así queda el palmarés de los colombianos más ganadores con Boca Juniors: