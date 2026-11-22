Boca Juniors rompió una racha de 18 años sin poder ganar un título internacional, luego de haber ganado en 2008 la Recopa Sudamericana y en 2007 la Libertadores. El conjunto Xeneize se impuso ante Atlético Mineiro y se consagró por tercera vez en la Sudamericana.

Uno de los portagonistas de este título fue el colombiano Sebastián Villa, quien regresó al clun en julio para cumplir su segundo ciclo, luego de los pasos por el Beroe de Hungría e Independiente Rivadavia de Argentina.

En la final disputada en Barranquilla, Villa fue uno de los mejores jugadores. Desde los primeros minutos generó peligro y por poco asiste a Santiago Ascacibar al miunto 12, pero el volante argentino se encontraba fuera de lugar.

Villa, autor de una gran asistencia para el 2-0 de Boca

Tras el descanso, al que Boca se fue en ventaja por la mínima con el gol de Santiago Ascacibar al 16′, Mineiro realizó unas variantes. Una de esa fue el ingreso de Angelo Preciado, por la banda de Villa, para evitar sus desplazamientos.

Sin embargo, apenas tres minutos después de comenzar el complemento, Villa recibió un balón muy pegado a la línea y eludió a Preciado; posteriormente, lanzó el balón preciso al área para la aparición de Miguel Merentiel, quien la mandó a guardar.

Luego, Villa dejó casi que mano a mano para definir a Enner Valencia, pero el ecuatoriano no la impactó bien y el arquero Everon terminó atajando. El antioqueño se retiró sustituido al minuto 77 para darle paso a Leonel Flores.

Según Sofascore, Villa terminó como el mejor jugador de la final, con una calificación de 8.1, por encima de Santiago Ascacibar, que logró 7.9

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Las declaraciones de Villa tras el título

Villa habló luego del título internacional y resaltó su felicidad por el objetivo conseguido tras regresar al equipo.“Feliz por el título, gracias a Dios se me dio. Lindo volver al club que me dio esta oportunidad”, dijo en ESPN.

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También se refirió a su anterior club y agradeció por el hecho de haber vivido allá un resurgir. “Quiero dar gracias a Independiente Rivadavia que fue mi renacer. Volví a Boca con la ilusión y ya llevo dos títulos seguidos. Ahora vamos por todo, somos un grupo unido y humilde. Lo hemos demostrado. Vamos Boca”, dijo.

Boca, además de la Sudamericana, ya ganó el título de la tabla anual y sigue en carrera por la Copa Argentina, en el que jugará la final contra Platense. En la Liga está en octavos de final, donde se medirá ante Independiente Rivadavia.

Desde que regresó a Boca Juniors, Villa ha jugado 26 partidos y ha contribuido con 2 goles y 9 asistencias. En la Sudamericana hizo 4 pases de gol y 1 anotación.